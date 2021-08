“Estoy enganchado”: Kiko Hernández confiesa su mayor vicio

Gente

'Sálvame'

Anabel Pantoja ya no es solo la sobrina de la tonadillera. Su trabajo como colaboradora de ‘Sálvame’ le ha permitido crearse una identidad propia de cara a la opinión pública, y además se ha convertido en toda una influencer, con más de un millón de seguidores en la red social. Es la tertuliana del programa más popular en estas plataformas digitales, pero parece que le ha salido un serio competidor. Kiko Hernández, uno de los que más crítico se ha mostrado con ella por su apego al teléfono móvil, incluso cuando están en pleno directo, acaba de reconocer que va por su mismo camino.

“Te tengo que dar la razón con Instagram, y tengo que pedir perdón a mis directores, porque me estoy enganchado a esto que no veas”, comenzó explicando Kiko Hernández en ‘Sálvame’ tras la emisión del documental de Anabel Pantoja. “Ahora entiendo que estés todo el día mirando, es que me encanta”, recalcó el colaborador. Lo cierto es que en los últimos días, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha mostrado mucho más activo en sus cuentas oficiales, publicando imágenes junto a María Teresa Campos, Belén Ro o Christian Gálvez; y compartiendo historias de lo que sucede tras las cámaras del magacín, algo muy poco usual en él.

“Yo voy a apagar el móvil. Se acabaron las bombas en directo. ¡Qué enganche tengo!”, exclamó Kiko Hernández, haciendo hincapié en el que parece haberse convertido su nuevo vicio. El colaborador de ‘Sálvame’ cuenta con más de 350.000 seguidores en su perfil de Instagram, una cifra considerable pero muy por debajo de la de Anabel Pantoja. Sin embargo, si continúa prestando tanta atención a sus redes sociales y mantiene el ritmo de publicación, quién sabe si podría llegar a superarla en un futuro no muy lejano.

Además de su trabajo en el programa de corazón más famoso de la pequeña pantalla, son muchos los colaboradores de ‘Sálvame’ los que ganan un pellizco extra gracias a sus redes sociales, a través de las cuales colaboran con marcas o empresas que publicitan sus servicios. Carlota Corredera, Belén Esteban, Gema López y María Patiño son las que más partido sacan de sus plataformas digitales.