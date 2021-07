Kiko Hernández y el misterio de su afonía: ¿qué le ha pasado?

Gente

Sálvame

Hace pocos días, como viene siendo costumbre desde hace tiempo, Kiko Hernández reemplazó a Jorge Javier Vázquez como presentador de ‘Sálvame’ hasta que el catalán se dejara caer por el plató a las 5 de la tarde, una hora después del comienzo del programa. Hasta aquí, todo normal, si no fuera porque el colaborador apenas podía hablar. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tenía la voz tomada y se le escuchaba completamente ronco, lo que generó todo tipo de comentarios en la redes sociales.

En la tarde del 22 de julio, Carlota Corredera ha sido la encargada de presentar y no ha podido disimular su sorpresa al escuchar a Kiko Hernández todavía un poco afónico. La de Vigo se ha interesado por su compañero y le ha preguntado qué le ha pasado, pero su respuesta no ha hecho más que suscitar más incógnitas: “Me han dicho que no puedo contarlo”.

Kiko Hernández en 'Sálvame'

Parece que Carlota Corredera sabía a qué se refería y, en un intento de que Kiko Hernández explicara la razón que le ha quitado la voz, ha intentado hacerle ver que “no pasa nada” por contarlo, a lo que este ha respondido: “Claro, no se me toma nunca la voz, y ahora de repente, justo después...”. ¿A qué se refería el tertuliano? ¿A qué viene tanto misterio sobre el motivo por el que se ha quedado afónico?

“Es por el aire acondicionado”, ha apuntado Víctor Sandoval, a lo que Kiko Hernández ha contestado: “No, porque no lo pongo”. También asegura que no ha dormido “con el culo al aire”, así que algunos usuarios de las redes sociales han sacado sus propias conclusiones: “Kiko, ¿sabes por qué éstas afónico? Por lo malo que eres verbalizando por esa boca de víbora las frases tan malas que le diriges a Roció Flores y Olga Moreno”, ha señalado uno de los internautas en Twitter.