Estalla la guerra entre Anabel Pantoja y Teresa Rivera por su polémico polígrafo: “Mal ser. Eres lo peor”

El pasado sábado Teresa Rivera comenzaba una guerra contra la familia Pantoja tras romper su silencio sometiéndose a un comentadísimo polígrafo en el que, más clara que nunca, aseguraba que la tonadillera habría sido infiel a Paquirri con una mujer antes de su boda. Una deslealtad de la que el diestro se habría enterado posteriormente, por lo que tendría en mente separarse cuando perdió la vida en el ruedo.

Además, la hermana del torero admitió que había dudado de la paternidad de Kiko por su nulo parecido físico con Paco, del que aseguró que estaba harto de la familia Pantoja. Estas y otras declaraciones sobre las que Isabel Pantoja guarda silencio por el momento, aunque todo apunta a que pronto interpondrá medidas legales contra la que fue su cuñada.

Sin embargo, Anabel Pantoja no ha podido contenerse y, a través de sus redes sociales, ha arremetido contra Teresa Rivera, a la que ha acusado de mentir en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ y a la que ha definido como una “mala persona”. “Como se nota que tienes que comer. 37 años después inventándote lo que vende, lo que te compran. Eres lo peor que podría imaginarme como persona, porque como señora... ya te has retratado”, publicaba la ‘sobrinísima en una historia compartida en Instagram.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y EL TORERO FRANCISCO RIVERA " PAQUIRRI " EN EL DIA DEL NACIMIENTO DE SU HIJO FRANCISCO JOSE RIVERA PANTOJA FOTO: KP GTRES

Un ataque frontal a la hermana de Paquirri en el que, además, no duda en aludir al torero: “Menos mal que el de arriba no te está vivo... y si tanto le querías... Hubieras hecho algo no?”, ha espetado Anabel que, enfadadísima, ha llamado a Teresa “mala persona, mala hermana, mal ser”.

“Todo el dinero que ganes ojalá que lo tengas que gastar en abogados”, ha deseado la influencer a la tía de su primo Kiko, concluyendo su brutal mensaje con una recomendación a Teresa, a la que después de decir que tiene “la cabeza en Pamplona”: “Sigue viviendo de tus inventos, así tendrán más material para fundirte”.

Unas durísimas palabras contra Teresa Rivera que, arrepentida, poco después eliminaba de su cuenta de Instagram.