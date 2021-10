¿Quién contó a Teresa Rivera qué Isabel Pantoja engañó a su hermano y por qué?

Famosos

La hermana de Paquirri ha abierto una nueva brecha en las difíciles relaciones entre los Rivera y los Pantoja al desvelar, en el plató de ‘Sábado Deluxe’, un secreto que llevaba guardando más de 37 años y que le “partió el alma”: la supuesta infidelidad de Isabel Pantoja a su hermano de la que tuvo conocimiento la víspera del enlace y que decidió ocultar a Paquirri. “Para tapar, callé” aseguró ante Conchita y sus cables.

“Me dijeron que Isabel estaba engañando a mi hermano” aseguró que le contaron horas antes de la boda entre la cantante y el torero, que se celebró el 30 de abril de 1983. Temía la reacción de su hermano y quería proteger a su confidente, una persona muy cercana a los novios. “No se lo dije (a Paquirri) también porque me daba miedo y se podía liar una buena”.-explicó Teresa.-“Me dio miedo contárselo. Estaban a punto de casarse y tenía que poner en un aprieto a la persona que me lo contó”.

Teresa Rivera, hermana de Paquirri y madre de José Antonio Canales FOTO: Telecinco

Un desliz de Teresa Rivera sacó a la luz que, antes de Paquirri, Isabel Pantoja estaba con una mujer.

El polígrafo dio la razón a Teresa Rivera cuando aseguró que, antes del enlace, una persona de su confianza le aseguró que Isabel había sido desleal a Paquirri durante el noviazgo. “No sé si es verdad o mentira pero me cayó muy mal porque era mi hermano. Yo no sé el tiempo que duraron. Lo único que sé es que esa persona se fue de la casa. Me han dicho que le contaron algo a mi hermano y por eso pienso que se quería separar”, ha contado ante el asombro de los presentes.

Tras esta revelación, comenzó una ronda de preguntas entre los colaboradores que trataban de sonsacarle la identidad del amante. Fue entonces, cuando Teresa cometió un desliz que ha generado enorme polémica. Sin querer, la hermana de Paquirri desveló el sexo del presunto amor de la tonadillera.

“Yo no conocía a esta persona, pero estuvo en la casa y en la boda...- comenzaba explicando Teresa. “¿Cómo era?”, insistía Jorge Javier y el resto de colaboradores del programa. “Era una persona”, ha contestado Rivera, sin querer dar pistas que pudieran comprometerla. “¿Esa persona era una mujer?” le preguntaba María Patiño.

Aunque la entrevistada intentaba zafarse de las preguntas, acabó desvelando el género al referirse al supuesto amante como “una amiga”. “Acabas de decir que era una amiga-le decía sin poder evitar las risas el presentador- Era una mujer”. Pero Teresa, consciente de su fallo, trataba de dar una larga cambiada a Jorge Javier: “Era una amistad, no puedo decir si era una mujer o un hombre”.

EL TORERO FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" Y LA CANTANTE ISABEL PANTOJA EN SEVILLA FOTO: LA ©KORPA

Conocemos a la persona que pudo desvelar a Teresa el secreto de Isabel

Aunque no es conocido por el gran público y nunca ha salido en televisión, hay una persona que, hace años, me contó la misma historia que hoy cuenta Teresa Rivera. Una persona que guarda con celo los secretos de tres clanes míticos: los Rivera, los Pantoja y los Ordóñez.

Amigo de Carmina Ordóñez, continuó teniendo relación con Paquirri y la familia Rivera después de la separación de pareja, motivo por el que estuvo invitado a la boda del torero con Isabel Pantoja. Pero un desprecio de la tonadillera el mismo día del enlace provocó que, a última hora, se negara a acudir al histórico evento que congregó a más de mil personas en Sevilla en abril de 1983.

Paquirri y Carmina, cuando eran novios. FOTO: La Razón (Custom Credit)

No es de extrañar que nuestro confidente, enfadado y decepcionado con la cantante, llamara a Teresa Rivera, con quién tenía una relación muy estrecha, para contarle el tipo de amistad que habría mantenido hasta la fecha Isabel Pantoja con una millonaria levantina que estuvo presente en la despedida de solteros de la pareja, celebrada en la Feria de Abril de 1983, y en la posterior boda religiosa en la Iglesia del Jesús del Gran Poder. Continuará...