Samanta Villar arremete contra Belén Esteban: “Su hija Andrea tiene dos dedos de frente, ella no”

Guerra mediática

La presentadora del programa ‘21 días’, Samanta Villar, fue invitada al programa ‘8 maniacs’ de la televisión catalana 8tv y aprovechó su visita al plató para hablar sobre cómo se trata a los menores en televisión y cargó contra Belén Esteban por ello.

“Belén Esteban no puede ir a hablar a la tele de su hija, a perjudicar a los hijos en público. Porque la está perjudicando”, dijo. “Andrea tiene dos dedos de frente, ella no”, sentenció, llamándola “tóxica” por hablar mal de su padre en televisión. Incluso llegó a pedir a la Fiscalía que intervenga: “Tendría que entrar y prohibirlo”.

Y comparó su caso con el de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, algo que no ha sentado nada bien a Belén Esteban que desde el plató de ‘Sálvame’ ha respondido, muy enfadada, a Samantha Villar: “La Fiscalía ha sido para mi la persona que tengo a mi lado. Estoy harta de que comparen mi caso con el de Antonio David y Rocío Carrasco, mi caso no tiene nada que ver. Es más, las hijas de están todas en la tele y la mía no. Mi hija nunca se ha sentado, es más, siendo anónima la sacáis en los medio digitales”.

Belén Esteban FOTO: Mediaset

“Claro que he hecho cosas mal, también he hecho muchas cosas bien. La gente se equivoca, pero no me comparéis. Mi caso no tiene nada que ver con otros. Claro que yo he hablado y si por mi fuera seguiría hablando, pero no hablo por ella, no por nadie más. Siempre vais a por la misma”, dice.

Y aprovecha para cargar contra la presentadora: “Samantha, tú has vendido tu embarazo en tu programa y yo no he dicho nada. Me parece genial pero yo no me he hecho el predictor ni he parido en televisión. He hecho cosas mal pero la que tengo al lado es la que me ha dado la nota y he aprobado”. “A mi me ha llamado para salir en un programa con mi mamá. Como profesional me parece un diez”, asegura.

Pero Belén Esteban está “harta” del tema y aprovechado el momento para lanzar un dardo al aire y recordar la carta que escribió María José Campanario contra ella en Facebook hace unos meses. Una misiva que avivó la guerra entre la de Paracuellos y la madre de Andrea. “Solo tengo que dar las gracias a una persona que se llama Mamen Janeiro Bazán, con eso digo todo. No tenéis ni idea, llevo muchos años sin hablar”, sentencia muy dolida por las palabras de Villar.