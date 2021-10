David, la gran víctima del clan Flores-Carrasco

Gente

Polémica

Desde que se personó en el procedimiento, David Flores, el único hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores con derecho a percibir ayuda económica de sus progenitores, se acusa al ex guardia civil de usarlo para evitar la cárcel. ¿Es cierto? Jesús Garzón, abogado de David Flores Carrasco, ya explicó hace unos meses el motivo por el que el joven tuvo que personarse en la causa que enfrenta a sus padres por el impago de la pensión de alimentos que interpuso Rocío Carrasco a su ex en 2012. Entonces, las insinuaciones que se hicieron sobre su cliente, Antonio David Flores, le obligaron a romper su silencio ante la prensa. El abogado no se quedó callado y respondió a las rotundas declaraciones de Rociíto en su docuserie cuando afirmó que «el padre vuelve a poner en la tesitura al niño de que se querelle en contra de su madre y pedir cárcel para su madre. Eso me repugna».

Sin embargo, Garzón no atiende nuestra llamada cuando le requerimos para que nos dé su opinión sobre la última decisión del magistrado que lleva este procedimiento y que ha llevado a «Lecturas» a lanzar en su portada esta grave acusación: «Antonio David usa a sus hijos para esquivar la cárcel». Parece que Garzón sigue el camino de Iván Hernández, otro de los letrados del malagueño, de mantener silencio sobre la multitud de procedimientos, civiles y penales, en los que está inmerso el ex guardia civil.

Según la misma revista, «Antonio David acaba de recibir un gran varapalo judicial al que hemos tenido acceso en exclusiva. Un enorme escollo legal que podría llevarlo a prisión. El ex guardia civil ha perdido una batalla clave contra Rocío Carrasco en la querella que ésta le interpuso por insolvencia punible y alzamiento de bienes. Primero se hizo una ejecución dineraria por lo civil y de ahí deriva el proceso penal. El fiscal pide dos años de cárcel para Antonio David y el abogado de Rocío Carrasco eleva esta petición a cuatro años».

Pero la última resolución judicial ofrece diferentes lecturas. Mientras la revista que dirige Luis Pliego (que adelantó en exclusiva la separación de Antonio David y Olga Moreno) se centra en el hecho de que el juez haya tumbado el intento de que su hijo se persone en el procedimiento, de modo que sea David Flores el beneficiario de esta deuda que asciende ya a 80.000 euros, y destaca la petición del fiscal de tres años de cárcel, los abogados de Antonio David hacen otras interpretaciones. Respecto a lo primero, la legitimación procesal, es decir, la capacidad de que fuera el hijo de la pareja el que actuara como parte activa en el proceso, bajo el argumento de que es David Flores Carrasco el beneficiario de esa pensión, ha sido desestimada. Pero, según nuestras fuentes, esta argucia procesal fue utilizada también por Javier Vasallo, el abogado de Rocío Carrasco en el juicio por el impago de la pensión de alimentos de David Flores que le interpuso Antonio David en marzo de 2021.

Rocío Carrasco y su hijo David Flores FOTO: Gtres

Las palabras de Jesús Garzón, representante legal de los Flores, no dejan lugar a dudas; las estrategias legales de ambos progenitores coinciden. «Si David, el hijo, ha comparecido en el juzgado ha sido debido a la estrategia procesal de su madre –explicó el abogado en «Ya es mediodía»–. Ella, a través de la vía de recursos, ha estado alegando por activa y por pasiva que no tenía que ser David padre el que le denunciase, sino el hijo».

En los juzgados

El joven se personó en el juzgado y declaró que estaba dispuesto a renunciar a la pensión que le corresponde a cambio de que sus padres dejasen de denunciarse. Pero esta posibilidad ha sido desestimada por el juez. En este caso, que interpuso Antonio David el pasado 1 de marzo contra la madre de sus hijos, semanas antes del estreno de la docuserie, se solicita un año de cárcel para Carrasco y 15.000 euros. David, de 22 años, declaró por videoconferencia desde los Juzgados de Málaga, en la denuncia que instruye el Juzgado número 3 de Alcobendas la jueza Verónica Carabantes. Pero lo que realmente preocupa a Antonio David es el juicio penal que le interpuso Carrasco y por el que, según la revista, «el fiscal le pide dos años por insolvencia punible y alzamiento de bienes», mientras, «el abogado de Rocío Carrasco solicita cuatro». Aunque, según ha trascendido en otros medios, la petición fiscal asciende a tres años, en «Lecturas» no se habla del otro delito, el de mayor pena: la estafa procesal, de lo que acusaba Carrasco a su ex y que, según el fiscal, no procede. Así, de los seis años que pedía el abogado de la esposa de Albiac, la pena máxima solicitada por el Ministerio Público se fija en tres. El ex guardia civil se ha negado a depositar los 80.000 euros a los que está condenado por no pagar la pensión de sus dos hijos que le impuso el juez tras el divorcio de la pareja en el año 2000. Ese dinero deviene del mencionado juicio penal pendiente por insolvencia punible, que a su vez viene del impago de pensión alimenticia a Rocío Carrasco.

En este procedimiento, como en el anterior, en el que los progenitores se piden cárcel el uno al otro, interviene el Ministerio Fiscal. Así, aunque David o Rocío retiraran sus mutuas acusaciones, los fiscales continuarían con los casos. Por eso los expertos consultados mantienen que el titular de «Lecturas» es solo eso, un titular, y que la Justicia sigue su curso.