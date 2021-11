“La última tentación”: Las lágrimas de Sandra Barneda ante la declaración de amor de Jesús a Marina

Gente

Asunto pendiente

Noche de hoguera final para Jesús y Marina en “La última tentación”. La pareja ha decidido darse una nueva oportunidad después de que en la pasada edición de “La isla de las tentaciones” Marina iniciara una relación con Isaac “Lobo” Torres.

Sin embargo, fuera de la isla el noviazgo se rompió y Jesús y Marina decidieron retomar su relación. Sandra Barneda ha sido testigo del proceso y por eso no ha podido evitar derramar alguna que otra lágrima al presenciar la reconciliación.

“Vengo a cerrar un círculo... Es la persona que quiero y me da igual lo que diga la gente. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera y donde quiera. No importa el sexo, la edad, la raza, el color... Vas a estar con la persona que quieres. A mí me llena ella. Hay chicas estupendas pero solo hay una chica”, ha dicho Jesús llorando de felicidad. Sandra Barneda al escuchar estas palabras se ha emocionado y ha tenido que hacer un gran esfuerzo para contenerse.

Marina, indignada tras el beso de Jesús y Stefany, en 'La Isla de las Tentaciones' FOTO: Telecinco

“No valoré cómo me trataba y cuidada Jesús hasta que me hicieron la putada, soy una egoísta. Siento una ilusión que no sentía y he vuelto a recuperar”, ha dicho Marina. Jesús le ha cortado y le ha dicho mirándole a los ojos: “Quiero que seas la persona que vea todos los días cuando me levante, quiero besarte todos los días. Lo siento... Te quiero”. Marina también le ha pedido perdón y se han fundido en un abrazo.

“Es la primera vez que te veo llorar de alegría”, le ha dicho Sandra Barneda y él le ha respondido “tú eres mi hada madrina”. “A veces volver a empezar es la mejor forma de volver de verdad”, les ha dicho la presentadora como consejo.

“Llegué a odiarla. Cómo pude llegar a una persona que quiero tanto. En la vida he sufrido mucho y ella me hizo creer de nuevo... Me voy con el amor de mi vida”, ha sentenciado Jesús.