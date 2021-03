Diego, Lola, Jesús y Marina se van solos de “La isla de las tentaciones”

Telecinco emitió anoche el último programa de “La isla de las tentaciones”. Las parejas acudían a la hoguera final para decidir si volvían a España juntos, separados o con un nuevo amor. Y hubo decisiones para todos los gustos. Ya en el octavo programa, Manuel, el “Maluma de Cádiz” decidió abandonar la isla en compañía de un nuevo amor, Fiama, mientras que Lucía lo hacía sola y “liberada” de terminar una relación de tres años.

Hugo y Lara se van de la isla juntos

Ninguno de los dos ha conectado con ninguna tentadora/or en La Isla. Y, a pesar de que Lara se sintió molesta con algunas imágenes de Hugo con Mari, se ha sorprendido por la cantidad de veces que su novio ha llorado en la Villa. La gallega le pidió explicaciones y él respondió declarándole su amor hacia ella. Qué angustia no se sabía si Hugo tiraría más por la cabra, pero finalmente se decantó por una Lara que ha sufrido más que disfrutado de la experiencia caribeña.

Marina y Jesús se van solos

Ni un abrazo se dieron Marina y Jesús en su reencuentro en la hoguera final, ni tampoco en su despedida, a diferencia de Diego y de Lola. Marina le pidió perdón a Jesús y le deseó lo mejor porque cree que es un chico espectacular. Marina no se avergüenza de nada de lo hecho en la casa con Isaac a quien piensa seguir conociendo en España y él la acusa de falta de dignidad. Las imágenes de Jesús con Stefany primero y con Lara después provocan que él pida perdón a su hasta anoche novia, aunque no cesan los reproches entre ambos. Ela le acusa de chulo y sinvergüenza y él de no tenerle ningún respeto.

Raúl y Claudia vuelven juntos a España

Claudia nota un cambio en Raúl, siente que ha madurado y está segura de que está enamorada de él. Bye bye Toni. Raúl ni se cree lo que le dice su novia después del mal trago que para él ha resultado ver el acercamiento de Claudia con el tentador. Tienen planes juntos y lucharán por ellos. Esa es la intención. Mañana en el programa que Telecinco emitirá seis meses después del fin del reality sabremos si siguen juntos o ha llegado el turno de Toni. No pongo la mano en el fuego por Raúl.

Lola y Diego, cada uno por su lado

Lola y Diego se despiden para siempre. Eso sí, Diego dejará a Lola ver a su perro, lo único que parece haberle importado a ella de su relación con el abogado. Lola quiere disfrutar de la vida, vivir experiencias y Diego quiere cambiar rasgos de su personalidad para no fallar a su próxima novia, Carla, entendemos. .