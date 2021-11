‘Secret Story’: Así fue el fuerte enfrentamiento entre Adara y Luis Rollán

Gente

Adara es una de las finalistas de la repesca del programa ‘Secret Story’, pero si creía que su vuelta a la casa de Guadalix iba a ser un camino de rosas, estaba muy equivocada. En esta segunda oportunidad, la concursante ha ido reencontrándose poco a poco con los frentes abiertos que dejó antes de su expulsión y uno de ellos ha sido con Luis Rollán, protagonizando un fuerte enfrentamiento entre ambos que marcó la noche de ayer.

El programa puso un tuit que la concursante escribió desde fuera dedicado colaborador: “Eres el único al que no he visto venir, desde tu escondite me dabas la razón para luego utilizarlo de forma clandestina en mi contra, además de nominarme como a tu peor enemigo. No te irá bien siendo tan cobarde, menudo pájaro”. Unas palabras que no sentaron nada bien a Rollán y que no dudo en responder a la influencer: “Yo no tengo ningún escondite, expreso lo que siento”.

Adara se mostró dolida, “decepcionada” con el colaborador y “súper engañada” porque lo consideraba su confidente. A lo que Luis Rollán trataba de defenderse sin éxito, ya que minutos después, lo que parecía un baile de reproches terminó convirtiéndose en una fuerte discusión entre ambos.

Y es que tras volver al salón con todos sus compañeros, la tensión era más que evidente entre los dos. “Eres una embustera, vienes con la lección bien aprendida desde fuera. Lo que has hecho ahí no tiene nombre”, le reprochaba Rollán su actitud. Mientras que Adara le respondía: “amigos así no, gracias”.

“Tú no hablar, gritas y corres, eso eres tú. Lo que he hecho ha sido ayudarte”, se mantenía el colaborador en un tenso enfrentamiento que parece no tener fin por el momento.