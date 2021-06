El dramón de Adara Molinero al enterarse de una infidelidad de Rodri

Egos Televisión

“No puedo explicar con palabras el dolor que siento, es horrible” ha dicho a sus seguidores al enterarse por Socialité de una nueva traición de su chico, Rodri. La ex gran hermana descubría que, tras una discusión de la pareja, Rodri se habría besado con una misteriosa mujer. Sin dejar de llorar se ha desahogado con su audiencia y ha explicado con pelos y señales cómo se sentía al descubrir la presunta infidelidad.

“Esta historia se fue a la mierda, he dado todo de mí, lo he apostado todo de mí y me da mucha rabia” comenzaba diciendo Adara Molinero en su cuenta de Instagram. El drama no había hecho más que empezar. A punto de celebrar su primer aniversario, todo parece indicar que el noviazgo se ha roto por un beso inexistente entre Rodri Fuertes y una joven no identificada.

“Es necesario que se sepa la verdad. Estoy temblando. Es tan fuerte, estoy destrozada-se confesaba Adara- Me ha destrozado totalmente porque confiaba en él al 100 %. No puedo explicar con palabras el dolor que siento, es horrible” decía la ex de Gianmarco Onestini sin disimular su dolor. Un minuto y medio de vídeo sobre actuado que bien valdría un pase a la casa de GH VIP para estos dos expertos en realities.

SIEMPRE CONTIGO ADARA 💔 pic.twitter.com/8FbaF9xlEd — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 20, 2021

“No quiero volver a saber nada de él, que me busque ni mierdas ni nada. Quiero olvidarme de esto para siempre, nada más...Por cierto, habíamos discutido como cualquier pareja. Pero nosotros discutíamos y volvíamos. Eso no le da derecho a una persona a coger, al día siguiente, e irse con una chica, porque hacía tan sólo unas horas....” se explicaba Adara.

Tampoco Rodri Fuertes se ha quedado callado y ha desmentido que besara en la boca a una amiga. Aseguró que la escena se grabó a la salida de un restaurante dónde había ido a cenar con varios amigos y que no es cierto que hubiera ocurrido nada entre él y su amiga.

“Me hubiese gustado que ella me hubiera escuchado pero no ha podido ser-decía Rodri asegurando que había intentado llamarla e incluso, se había acercado a casa de la modelo para explicarse.