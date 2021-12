Belén Esteban le cuenta a Broncano la frecuencia de sus relaciones sexuales y cuánto dinero tiene

Gente

Confesiones

Belén Esteban visitó ayer a David Broncano en su programa La Resistencia y, como era de esperar, dio mucho juego.

“¿Qué quieres, follar o hacer el amor?”, le preguntó la colaboradora de “Sálvame” al presentador. “Es que hay veces que hago una cosa, y otras veces, la otra”, le explicó. Broncano, sorprendido, solo acertó a responder que “siempre hago el amor, en cuanto mi cuerpo está dentro del de otra persona, eso es amor”.

A la pregunta de cuántas veces tenía relaciones sexuales a la semana, la madrileña afirmó que “si tengo que poner un número... es que mi marido, con 34 años, le tengo que preguntar si quiere el de la mañana, el del mediodía o el de la noche. A veces coge los tres”.

Se pasa 120 millones de horas en televisión, pero siempre hay tiempo para follar. #LaResistencia pic.twitter.com/ZAEMkYLFnd — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021

Pero, tras darle unas vueltas, miró hacia el palco en el que estaba su pareja, Miguel, y respondió: “No voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien”, provocando las carcajadas del público.

¿Cuánto dinero tienes en el banco?, pasaba a preguntarle Broncano.: “He ganado mucho dinero, pero también tuve un problema que todos saben y se fue bastante, también tuve que pagarle a Hacienda 700.000 euros”. “Estás en paz con ellos a día de hoy?”, quiso saber el presentador del programa de Movistar. Rápidamente Belén respondió: “No debo nada a Hacienda”.

También destacó que “mi exrepresentante me debe 400.000 euros”, algo que dejó atónito a Broncano: “¡Madre mía! ¿Y está vivo?”. “Claro que está vivo...”, respondió la invitada.

‼️ BELÉN ESTEBAN CONFIESA CUÁNTO DINERO TIENE

(leer con voz sensacionalista)



💥DEUDAS💥HACIENDA💥CAMIONES💥



Un saludo a todos los redactores de prensa del corazón que están viendo esto.



🤜🏻🤛🏻 Y, por supuesto, a toda esa peñita buena de Hacienda. #LaResistencia @BelenEstebanM pic.twitter.com/ixb1VjZEOQ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 3, 2021

“No te voy a engañar, he invertido mucho en la empresa. Sobre todo tengo camiones, no tengo mucho dinero, pero si tráileres”, comentó Esteban. “El dato, el dinero”, insistió Broncano. “Un poco menos que Amancio Ortega”, pero Broncano volvió a insistir que fuera más concreta: “Entre 40.000 y 100.000 euros. No doy el dato exacto, pero es que he invertido mucho en los camiones, la gasolina, la gente trabajando...”.

“¿Lo ves poco?”, le preguntó Belén. “Es bastante dinero, sin embargo, tú llevas muchos años en esto...”, concluyó Broncano.