Rosa Benito perdona a Belén Esteban que humillara a su hija Rosario Mohedano

Han pasado cinco años y medios desde que Rosa Benito fuera “obligada” a abandonar su trabajo en “Sálvame” como consecuencia de la querella que el marido de su hija, Rosario Mohedano, interpuso contra la cúpula de la productora. Tras la negativa de Andrés Fernández, yerno de Rosa, a retirar su petición de cárcel a David Valdeperas y Raúl Prieto, directores de “Sálvame”, Kiko Hernández y otros responsables de la cadena, Rosa y Amador Mohedano, colaborador de “Mujeres, hombres y viceversa”, fueron fulminantemente despedidos de Telecinco.

Desde entonces, a Rosa no solo le dieron la espalda muchos de aquellos compañeros que creía amigos, sino que, ella y su hija Rosario, fueron atacadas sin piedad por los querellados y por los que creía sus íntimos, como la tristemente desaparecida, Mila Ximénez y la única a la que consideraba realmente parte de su familia: Belén.

Entre la espada y la pared, o lo que es lo mismo, entre sus directores, David y Raúl o Rosa Benito, la de Paracuellos se posicionó claramente con los primeros y no dudó en arremeter con dureza contra la familia de la ex colabora, inmersa en la guerra judicial con los responsables de Sálvame. Aunque para justificar sus ataques a su gran amiga, Belén aseguró que tenía un motivo de peso:“Cuando yo tenía problemas, ibas a todo el mundo a contarlo por detrás” dijo refiriéndose a sus adicciones.”

Rosario Mohedano anunció demanda a “Sálvame” por maltrato psicológico, igual que su prima Rocío contra Antonio David

La guerra entre las colaboradoras de Telecinco comenzó por los comentarios despectivos de Belén Esteban hacia Rosario Mohedano. No hace ni seis meses Rosa recordaba los duros ataques de sus ex compañeros de “Sálvame” hacia su hija: “En ese programa la han estado machando diariamente. Ella también es una madre, que muere por sus hijos, a ella no la han dejado ser lo que ella ama en su vida, que es cantante. La han machado diariamente. Que no me busquen, que me pueden encontrar porque a esta la he parido yo. Lo que le hacen a ella me duele a mí”, explotó la colaboradora en “Ya es Mediodía” recordando como se reían de su hija.

Belén Esteban, no dudaba en darle réplica en su plató: “La entiendo perfectamente, pero me hubiera gustado que en su última intervención en el ‘Deluxe’, que es de la misma productora que ‘Sálvame’, hubiera tenido los cojones de decir lo que ha dicho hoy, porque en esa entrevista aquí no dijo ni pío”. La que por su hija mata no dudó en contar una anécdota de lo más inverosímil que dejaba fatal a su ex amiga: “Recuerdo una tarde en la que Kiko Hernández da estopa a Chayo por todos los lados, y el comentario de Rosa Benito en el bar donde vamos después fue preguntarse si haríamos buena audiencia. A mí que hoy haga esto vale, en lo cual lleva razón, pero que luego se vaya con nosotros por ahí y pregunte por la audiencia a costa de su hija... yo no entiendo nada”.

“Qué alegría que queráis colaborar con la justicia, porque en noviembre tenéis un juicio penal por consentir que se cometan delitos en vuestros programas”, dijo Chayo en sus redes sociales tras la emisión de la docuserie protagonizada por su prima Rocío. “Tengo miles de horas de grabaciones de vuestros programas” dijo asegurando que, igual que hizo Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, estaba dispuesta a denunciar para demostrar el supuesto “maltrato mediático, psicológico, personal y laboral” al que considera haber estado sometida.

La ex de Amador Mohedano y Belén Esteban vuelven a hablarse

La nostalgia de los buenos tiempos se impone a años de encarnizada guerra televisiva y, tras un encuentro en los pasillos de Telecinco, han firmado la paz. Era la de San Blas la que comunicaba la buena nueva a la audiencia. Aprovechando la transición de “Sálvame” a “Ya son las 8″, Belen Esteban le quitaba la palabra a Jorge Javier Vázquez, al ver en la pantalla que Rosa Benito estaba en plató y se dirigía a Sonsoles Ónega para informar del cese de las hostilidades entre ambas: “Sonso, la Rosa y yo ya nos hablamos”. Rosa Benito ha dejando entrever que no descarta que con el tiempo recuperen esa bonita amistad de la que gozaron en el pasado: “Ya hemos hablado, nos hemos encontrado en los pasillos y nos hemos abrazado”, contaba dejando con la boca abierta a todos sus compañeros, prueba de que a diferencia de lo que se pensaba han recuperado, al menos, la cordialidad.

De este modo se confirmaba que las dos colaboradoras que ahora coinciden por las tardes en los pasillos de Telecinco habían hecho las paces. Un rumor, el de la reconciliación entre ambas, que surgió a raíz de la felicitación de Rosa a Belén en su cumpleaños: Ya es mediodía’ aprovechaba el cumpleaños de la Esteban para enviarle un mensaje: “Te deseo que seas muy feliz, sabes que te lo digo de corazón y que se lo va a pasar súper bien”.