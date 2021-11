Exclusiva: echan a Belén Esteban del plató de ‘Viva la Vida’ tras amenazar a Diego Arrabal

Famosos

Enfrentamiento

Decir que Belén Esteban y Diego Arrabal no se entienden ya no resulta algo novedoso para los seguidores de la prensa del corazón. Ambos colaboradores han protagonizado numerosos enfrentamientos desde que la de Paracuellos saltara a la fama.

Diego Arrabal y Belén Esteban FOTO: Mediaset

Lo cierto es que en las últimas semanas el paparazzi aseguró que a Belén le habían ‘obligado’ y ‘manipulado’ para ponerse del lado de Rocío Carrasco tras la emisión de su documental: “Le tiraron de la orejita porque tenía que apostar por el caballo ganador”, afirmó en uno de sus directos de ‘Youtube’. Ante estas declaraciones, el enfado de Belén Esteban fue notable y no dudó en dedicarle unas palabras a su archienemigo público: “A mí no me manipula nadie”.

Cuando las cosas parecían calmadas, este periódico ha recibido una información que no dejará indiferentes a los lectores. Dos trabajadores del programa aseguran a ‘La Razón’ que durante la emisión del programa de este sábado Belén Esteban irrumpió, muy enfadada, en el plató de ‘Viva la Vida’ para cargar contra Diego Arrabal.

Belén Esteban y Diego Arrabal en una imagen de archivo FOTO: Mediaset

Para poner el asunto en situación. A eso de las 19:00 horas del sábado, se emite un vídeo sobre la relación entre Kiko Hernández y Carmen Borrego. Cuando este finaliza, Emma García, resignada, pronuncia las siguientes palabras: “Perdonad, es que están pasando unas cosas hoy por aquí que parece que una ya no puede estar centrada”. Seguidamente, se escucha a Diego Arrabal decir que “hay cosas que no se pueden permitir”. A lo que el colaborador se refiere es a lo que sucedió en plató durante esos dos minutos de los que la audiencia no pudo ser testigo.

“Belén Esteban entró en plató y fue directamente a por Diego Arrabal”, comienza diciendo un trabajador allí presente. “Fue gritando hacia Diego y le recriminó que hubiese hablado de su hija Andrea”. Según esta persona, la situación se volvió tan tensa y la actitud de Belén tan eufórica, que Terelu Campos y Raquel Bollo se levantaron para agarrarla y evitar así que la situación fuese a mayores, todo ello mientras el paparazzi permaneció sentado en su silla. Ante esta inesperado hecho, pidieron a Belén Esteban que abandonase el plató de Telecinco.