Las peores Navidades de Bertín Osborne: “Solo, en casa confinado con Covid”

Después de un año complicado para Bertín Osborne en el que ha puesto punto y final a su matrimonio con Fabiola Martínez, Bertín Osborne se despide del 2021 como muchos de los españoles, en cuarentena. En esta ocasión ha sido el propio actor el que ha compartido la noticia en el programa de ‘Sálvame’ al que llamó la tarde ayer para confirmarlo.

“He pasado la Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos y nada, pues muy bien”, revelaba Bertín en el programa de Telecinco.

Recogiendo la comida y la bebida a través de una puerta y aprovechando el tiempo encerrado para limpiar y organizar cosas, Bertín confesó que para el año que viene solo pide salud ya que lo considera lo más “importante” por delante del dinero o el amor. “Me he dedicado a la limpieza y al orden”, aseguraba.

Preocupado por el estado de salud de Resines que sigue ingresado en el hospital, Bertín asegura que él está bien a pesar de su positivo y que ya ha cumplido con la cuarentena por lo que podrá disfrutar de su familia en Nochevieja. Y es que pese a estas fechas tan señaladas, el presentador se encontraba deseando de retomar su rutina y sus responsabilidades profesionales.

Sus cuarenta años profesionales

Osborne se sentó este sábado con Toñi Moreno en un especial de ‘Mi casa es la tuya’ para hablar de sus cuarenta años en la música y de su vida en general. El presentador de televisión se cambió los papeles con la periodista y se dejó llevar, tanto que vimos a una persona completamente sincera, relajada y a gusto, contando sus errores y aciertos en la vida.

El presentador de televisión aseguraba al comienzo de la entrevista que era consciente de que había sido un padre ausente con Claudia, Alejandra y Eugenia Osborne. Recordemos que el cantante estuvo viviendo 14 años en Miami tras su divorcio con Sandra Domenecq y eso le impidió estar todo lo cerca de sus hijas como le hubiese gustado, pero confesaba que ahora estaba recuperando el tiempo perdido.

Toñi Moreno no solo le entrevistó a él, también a Fabiola Martínez y a sus tres hijas, que coincidieron en una cosa: Sandra Domenecq les inculcó el amor hacía su padre y les ayudó a perdonar esas ausencias de Bertín. Una mujer que amaba al cantante hasta después de haberse divorciado y con el que tenía una bonita amistad, de hecho, entre risas recordaban como Fabiola cenó un 24 de diciembre con toda la familia.

Además, la venezolana habló de su separación con emoción y seguramente un poso de tristeza.