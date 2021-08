Antonio David revive su peor pesadilla: Rocío Carrasco, más cerca de reabrir la causa por violencia de género

Gente

Más de cuatro meses después del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la serie documental sigue dando mucho que hablar. A lo largo de trece episodios, la hija de ‘la más grande’ narró el calvario que ha sufrido en todo este tiempo a consecuencia del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus hijos, habría ejercido sobre ella. Un supuesto maltrato del que los jueces no encontraron pruebas suficientes, por lo que su causa contra el malagueño fue sobreseída en el año 2018.

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me habéis felicitado/alegrado por el archivo y absolución de la causa en la Audiencia Provincial de Madrid, en la acusación de mi ex por un delito de violencia de género”, celebró entonces un contentísimo Antonio David Flores a través de sus redes sociales. Sin embargo, a raíz del estreno de la serie documental y de todo lo que ha ocurrido después, en los últimos meses se ha venido especulando sobre la posibilidad de que la querella de Rocío Carrasco contra el malagueño por un presunto delito de violencia de género podría reabrirse en los tribunales.

Rocío Carrasco en la puerta de los juzgados

Este periódico ya publicó en exclusiva que, de momento, Rocío Carrasco no ha solicitado de forma formal la reapertura del caso, pero parece que su equipo legal sigue trabajando con vistas a hacerlo en el futuro. Al menos, así lo ha asegurado la abogada Montse Suárez, una de las colaboradoras de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la revista Lecturas: “Me consta que el abogado de Rocío Carrasco ha recabado pruebas para lograr una reapertura de la causa”.

Además, la letrada explica: “El caso de Rocío, sin ser distinto a los demás, es ejemplarizante por ser conocida”. Lo cierto es que, a lo largo de sus intervenciones en televisión, la heredera universal de ‘la más grande’ no ha ocultado su deseo de que se reabra el caso contra su exmarido, y espera que el profundo debate social que se ha generado desde la emisión de su serie documental pueda servir para que así ocurra. ¿Está Antonio David más cerca de revivir su peor pesadilla?