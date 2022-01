Joaquín Prat cuenta la “situación complicada” que vivió con Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’

No ha sido una semana complicada para la familia Flores, especialmente para la joven Rocío. Como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, debía enfrentarse a sus compañeros periodistas tras la publicación de la revista ‘Lecturas’ que confirmaba que su padre y Marta Riesco vivían juntos. Poco después, Antonio David emitía un comunicado en el que por primera vez admitía su relación con la reportera. Su hija tenía que hacer frente a una de sus intervenciones más difíciles en el plató del matinal de Telecinco y no pudo contener las lágrimas. Pero los momentos más tensos se produjeron cuando las cámaras no grababan, poco antes de que diera comienzo la sección de crónica social del programa.

Así lo ha revelado el propio Joaquín Prat. El presentador ha asegurado que Rocío Flores ha llegado alterada al programa en más de una ocasión, y ha destacado que, aun así, ha tenido el valor de sentarse en el sofá del plató para enfrentarse a la polémica familiar de turno. En esta última ocasión, el conductor ha señalado que la joven “no tenía un papel fácil” y que se produjo “una situación complicada” antes de dar comienzo a la sección de crónica social del programa.

Por lo visto, Rocío Flores se encontraba muy nerviosa, tanto que Joaquín Prat le comentó que “así no te puedes sentar”. La hija de Rocío Carrasco sabía que se le presentaba una mañana complicada y no pudo contenerse ante sus compañeros. “Te tienes que relajar, y ya eliges si quieres sentarte, si quieres hablar o si te vas, pero así no puedes”, le repetía el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’, tal y como él mismo ha revelado. De hecho, incluso le ofreció su camerino para descansar antes de ponerse frente a las cámaras.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: Telecinco Mediaset

Lo cierto es que la noticia de que Antonio David mantiene una relación con Marta Riesco e incluso vive con ella ha caído como un jarro de agua fría sobre Rocío Flores. La joven asegura que desconocía esta situación y lamenta que tenía ciertas esperanzas en que su padre y Olga Moreno pudieran reconducir su matrimonio. Aunque ella no se ha pronunciado en contra del malagueño, hay quien asegura que se siente decepcionada con él.

Su gran amigo Jorge Pérez va más allá e incluso señala que le parece “cruel y equivocado” lo que Antonio David ha hecho en los últimos meses, y revela que Rocío Flores “no sabe muy bien como asimilarlo todo”.