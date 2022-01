El gran amigo de Rocío Flores desmonta a Antonio David: “Me parece cruel”

La publicación de la revista ‘Lecturas’ en la que se confirma que Marta Riesco y Antonio David están viviendo juntos tras la separación de este de Olga Moreno sigue estando en boca de todos, y el comunicado emitido por el propio malagueño en el que por fin confiesa su relación con la periodista de ‘El programa de Ana Rosa’ no ha ayudado a calmar la situación. Rocío Flores, que asegura que no sabía nada del incipiente romance entre su padre y su compañera, es la gran perjudicada de todo este escándalo, a juzgar por las lágrimas que ha derramado en el plató del matinal de Telecinco.

La joven parece profundamente afectada y sus seres queridos han sacado las garras para defenderla en este complicado momento. Uno de ellos ha sido Jorge Pérez, guardia civil y colaborador de ‘Ya es mediodía’, a quien conoció en ‘Supervivientes’. Desde entonces comparten una bonita amistad y este se ha mostrado “muy enfadado” con Antonio David Flores por lo que, a su juicio, le está haciendo pasar a su hija. “Con el año de mierda que ella ha pasado, me parece que se ha precipitado al hacer esto ahora”, ha comenzado lamentando el modelo.

Jorge Pérez considera que Antonio David no tendría que haber confirmado su romance con Marta Riesco “sabiendo que Rocío Flores podría tener ciertas esperanzas en su matrimonio, o por ese respeto que decía tener a Olga Moreno”. El guardia civil no ha podido disimular su enfado, y aunque siempre suele ser de lo más comedido en sus declaraciones, en este caso no ha podido contenerse: “Lo voy a decir. Lo que ha hecho Antonio David me parece equivocado y cruel”.

Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes 2020'

Por si esto fuera poco, Jorge Pérez también ha sido de lo más crítico con el papel de padre de Antonio David Flores. Por lo visto, el colaborador de ‘Ya es mediodía’ no comparte que el ex guardia civil viva en Madrid con Marta Riesco mientras Olga Moreno se hace cargo de sus hijos en Málaga: “Cuando tienes hijos adquieres una responsabilidad con ellos de por vida. No puedes estar generando hijos y luego hacer tu vida y desentenderte. Y si no, pues no los tengas”.

Por último, Jorge Pérez ha dejado claro que “me parece muy cruel que vengan con esto empezando un nuevo año” y ha explicado cómo se encuentra Rocío Flores. “Ella me ha dicho que no sabe muy bien cómo asimilarlo todo”.