Kiko Rivera, contra Chabelita: “Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos”

La relación entre los miembros del clan Pantoja lejos de mejorar parece que empeoran. Kiko Rivera ha estallado públicamente y ha publicado en redes sociales un mensaje muy directo a su hermana Isa, con el que pretende dejarle las cosas claras de una vez por todas.

«Tú, tú ,tú y mil millones de veces tu @irenerova24. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos!✌🏻 Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba!», ha escrito Kiko como defensa a su mujer, Irene Rosales, que ha sido protagonista del último conflicto familiar.

Un mensaje que aunque va dirigido específicamente a su hermana, hay quien interpreta que también es una pulla a su madre, Isabel Pantoja, con la que continúa enfrentada, a pesar de un leve acercamiento tras la muerte de doña Ana, la madre de la tonadillera.

El hecho de que no contestara a la felicitación de cumpleaños que Alberto, su hijo, había hecho a su prima, Ana, hija de Kiko e Irene, ha terminado en polémica. La mujer de Kiko, Irene, ha explicado que no había leído el mensaje porque había cambiado de móvil, algo que no ha resultado creíble ni para Chabelita ni para su novio, Asraf Beno. Esto llevaba a la joven a escribir un mensaje que ha provocado la reacción de Kiko hoy en su perfil social de Instagram.

«Si supierais cuántas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces…«, comenzaba a escribir Chabelita minutos después de ver a Irene Rosales desvelar que no había felicitado a su hijo por un cambio de móviel. A pesar de estas palabras, lo cierto es que la joven ha querido terminar su mensaje con unas importantes palabras: «Madre no hay más que una”.

Una indirecta referida también a su madre, de quien se comenta en los platós de televisión que podría estar en sus horas más bajas ante la ansiedad que le produce la próxima emisión de la docuserie de su ex pareja, Julián Muñoz. Isa Pantoja no ha dudado en ponerse en contacto con su madre para preocuparse por su salud, y Asraf Beno, aseguró ayer en “Viva la Vida” que el estado de salud de Isabel Pantoja «no es tan alarmante como se dijo. No está sola, está con Agustín todo el día y obviamente cuida de ella. Isa habla con ella y la deja más tranquila. Por lo que me ha transmitido, no ha sido tan mal, está en una depresión, está mal, pero no en ese sentido. Ella tiene intención de ir a Cantora y encontrarse con su madre».