Kiko Rivera anuncia el fin de una etapa profesional: “Vuelvo a tener el control”

Fue a finales de 2020 cuando, dando un importante salto cualitativo en su carrera musical, Kiko Rivera fichaba por una de las discográficas más importantes de nuestro país, ‘Universal Music’, compañía de algunos de los artistas del momento, como Aitana, Pablo López, Alejandro Sanz o David Bisbal entre otros.

Un acuerdo que, un año después, ha llegado a su fin. Y así lo ha anunciado el propio Kiko en su cuenta de Instagram, aprovechando el lanzamiento del que será su nuevo single ‘Martes’: “Martes día 8 de Febrero sale mi nuevo single “Martes”. Y aquí tenéis su portada”.

“Con este single se acaba mi camino con Universal. No voy a profundizar en esto pero ha sido de mutuo acuerdo. Vuelvo a tener el control. Vuestro Kiko seguirá siendo el mismo. Vuestro Kiko siempre da la cara. Más que nunca los míos los que me seguís y me queréis, este año lo vamos a bordar”, asegura el hijo de Isabel Pantoja.

Una etapa se cierra para Kiko, pero por sus palabras deja claro que continuará con su carrera musical en la que está completamente volcado, gracias al cariño de sus fans y familiares que le acompañan en cada uno de sus pasos. Como es el caso de su mujer Irene Rosales, que no duda en animarlo: “Y vamos a seguir a tu lado y apostando por ti siempre, te quiero”, escribe en Instagram.