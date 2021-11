Kiko Rivera vuelve a un ‘reality’: te contamos a cuál y por qué

Gente

TV

Desde que protagonizó ‘Cantora, la herencia envenenada’, la relación entre Telecinco y Kiko Rivera no vive su mejor momento, y es que no hay día en el que no se hable sobre la familia Pantoja y sus constantes desafueros. Algo que el Dj no ha llevado bien todo este tiempo... ¡hasta hoy!

Atrás quedaron aquellos días en los que el Dj criticaba a la cadena, y en especial a ‘Sálvame’, a través de sus redes sociales. Después de firmar la paz con su madre, Kiko ha decidido también hacerlo con los platós de televisión.

Telecinco ha emitido un comunicado en el que anuncia que Kiko Rivera vuelve a la televisión esta misma noche para entrar en la casa del reality ‘Secret Story’. Pero que no cunda el pánico entre los telespectadores, el hijo de Isabel Pantoja visitará la casa solo durante esta gala con una misión muy clara: promocionar su música. El artista, que recientemente ha publicado su single ‘Te necesito’, cuyo videoclip protagoniza su mujer Irene Rosales, llenará la casa de buen rollo y ganas de bailar para aliviar las tensiones de los concursantes del reality.

Por el momento no sabemos cuál es la canción con la que deleitará a los seguidores de ‘Secret Story’, pero estamos seguros de que logrará divertirlos con su música.