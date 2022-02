Isa Pantoja ya ha tomado una decisión: demandará a su hermano Kiko Rivera

El miércoles desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, Isa Pantoja desvelaba que se iba a reunir con su abogado “para que me explique todo bien y las consecuencias que conlleva demandar a mi hermano”. Y es que las durísimas declaraciones que hizo sobre su hermana en la revista ‘Lecturas’, le están pasando una grave factura a Kiko Rivera.

Ese mismo miércoles, tras el programa, la hija de la tonadillera ponía rumbo al despacho de sus abogados, y este jueves ya habría tomado una decisión en firme. Tal y como desvela Europa Press, finalmente Isa Pantoja demandará “por lo civil” a Kiko por “intromisión al honor y a la intimidad” y, como apuntaron ayer, pedirá una cuantía económica en concepto de indemnización por daños morales.

Sin ocultar el duro momento que atraviesa, desde el plató de Telecinco, la joven aseguraba que “mi realidad es muy dura. Mi familia, por muy alejada que estemos de algunos familiares, con quienes tengo más trato y a quien quiero y admiro es a mi madre y a mi hermano; bueno, también a mi prima Anabel. Kiko siempre ha sido un referente, mi hermano mayor, el que me protege”. Y aunque en otras ocasiones ha perdonado ‘sus desaires’, esta vez siente que es diferente: “No es tanto el hecho, que también, sino cómo se ha dado. Ese perdón no viene seguido de la entrevista, sino después de unos días y por unas razones que son económicas”. “Yo lo quiero pero no me quiere y lo tengo que aceptar”, afirmaba dolida.