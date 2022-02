Isa Pantoja contra Kiko Rivera: “Ha maltratado psicológicamente a mi madre”

Coincidiendo con el 38 cumpleaños de Kiko Rivera, Isa Pantoja ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa’. La joven ha asegurado que “no le he felicitado ni pienso hacerlo porque no procede ahora mismo. No me sale”, y es que tras las polémicas palabras que pronunció su hermano en la revista ‘Lecturas’ contra ella, la hija de la tonadillera considera que lo mejor ahora es “marcar distancias”.

Sin ocultar el duro momento que atraviesa, Isa Pantoja continúa valorando la posibilidad de demandarlo por intromisión al honor y violar su intimidad aunque espera reunirse personalmente con su abogado, ya que este paso significaría una ruptura total con su hermano al que, admite, sigue queriendo: “Necesito saber como va a ser todo si finalmente tomo la decisión. Necesito mas información de lo que conlleva la demanda, las consecuencias”.

“Mi realidad es muy dura. Mi familia, por muy alejada que estemos de algunos familiares, con quienes tengo más trato y a quien quiero y admiro es a mi madre y a mi hermano; bueno, también a mi prima Anabel. Kiko siempre ha sido un referente, mi hermano mayor, el que me protege”, ha confesado, explicando que en otras ocasiones ha perdonado ‘sus desaires’ pero que esta vez es diferente: “No es tanto el hecho, que también, sino cómo se ha dado. Ese perdón no viene seguido de la entrevista, sino después de unos días y por unas razones que son económicas”. “Yo lo quiero pero no me quiere y lo tengo que aceptar”, señala.

Isabel Pantoja, junto a sus hijos Kiko e Isa P.

Más unida que nunca a Isabel Pantoja, la colaboradora no piensa exigir a su madre algo para lo que no está preparada porque, sostiene, “mi madre ha sufrido un maltrato psicólogo por parte de mi hermano y de muchas cosas que han dicho otras personas. Ella tiene un problema que además no ha elegido”. “No creo que felicite a mi hermano pero nunca se sabe”, ha dicho.

Respecto a Irene Rosales, Isa ha dejado claro que no la culpabiliza de nada “porque por mucho que le digan Kiko es muy cabezota y dudo que haga caso a la gente que está a su alrededor”; pero sí ha admitido que no le ha parecido bien que su cuñada defienda al Dj: “La que está mal y destrozada yo. La perjudicada soy yo. Cuando entró en ‘Viva la vida’ eché en falta que dijese algo hacia mí”.