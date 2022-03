Isabel Pantoja actuará penalmente tras la emisión de sus audios sobre Encarna Sánchez

‘Sálvame’ ha sacado a la luz unos audios de hace casi tres décadas en los que Isabel Pantoja habla sin tapujos del final de su amistad con Encarna Sánchez y, tras ser emitidos, su hija, Isa Pi, ha confirmado en “Ya son las olcho” que “al no haber dado su consentimiento ni ella ni su interlocutor, actuarán contra el programa. Aunque no ha querido hablar con su madre sobre este asunto, Isa ha defendido con argumentos jurídicos su actuación legal ya que no concurren los hechos que justifiquen que salga a la luz una conversación privada sobre sus asuntos íntimos.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA , LA PERIODISTA ENCARNA SANCHEZ Y MILA XIMENEZ EN LOS ESTUDIOS DE LA COPE ©KORPA MADRID FOTO: KP GTRES

La hija de la tonadillera ha tenido que presenciar imágenes que demuestran la profunda amistad que tenía la cantante con la locutora en los años 90 y que acabaría cuando Isabel Pantoja conoció en Sevilla a la que es su madrina de bautismo: María del Monte. La amistad entre ellas se se rompe poco después de que salieran a la luz unas fotos de Pantoja con María del Monte en la playa, lo que provocó los celos de la periodista, que fallecería poco después, en abril de 1996, coincidiendo con el inicio de los trámites de adopción de Isa Pi.

Isa Pi no conoció a Encarna Sánchez

Por ese motivo, Isa Pi no conoció a la célebre locutora de la cadena COPE y sí a María del Monte, con la que apenas mantuvo contacto desde de que su madre, a finales de la década de los 90, se distanciara de la sevillana y le prohibiera ejercer como madrina de Chabelita.

Aún así, Isa ha asegurado que se ha puesto el día sobre esta época de la vida de su madre y que “intuye quién podía ser la persona con la que hablaba”. La hermana de KIko Rivera ha criticado la emisión de este “documento sonoro” de 28 minutos de una conversación de 1993 entre Isabel Pantoja y otra persona de la que no se ha facilitado su identidad y que, según Isa, su madre podría saber quién es.