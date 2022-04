Ainhoa Arteta desvela cuál fue el peor momento de su vida

Ainhoa Arteta fue la última invitada en el programa ‘Mi casa es la tuya’. La soprano, que siempre se ha caracterizado por su fuerte carácter y por hablar de manera muy clara, se abrió en canal con Bertín Osborne y relató uno de los sucesos más tráficos y dolorosos de su vida.

La vasca ha hablado sin tapujos de la violación que sufrió de joven en Nueva York.” Esas cosas te dejan muy marcada”, aseguraba la cantante sobre su relato. “No recuerdo lo que pasó, solo temblaba. Era la época en la que estaba Rudy Giuliani como alcalde de la ciudad y tu vida valía una mierda”. Un hombre se coló detrás de ella cuando entraba a su portal y abusó de ella. Pero, aunque lo cuenta con dolor, se siente muy bendecida de haber salido viva de esa situación, ya que muchas mujeres no han podido contarlos. “Soy una persona afortunada. He podido dedicarme a lo que me apasionaba desde pequeña. El sueño americano famoso a mí me ha ocurrido. He tenido hijos, no me he dejado nada en el tintero. Bueno, sí, me he dejado amantes en el tintero”, decía con humor a pesar de la terrible historia que acababa de narrar.

Ainhoa Arteta FOTO: Alberto R. Roldan La Razon

La soprano también relató con detalles como fue cuando sufrió la sepsis y estuvo en coma. Un fallo multiorgánico producido por la complicación de un cólico nefrítico casi le cuesta la vida. “Me tienen que trasladar en helicóptero. Llegué por los pelos y no me enteré de mucho más. Me indujeron a un coma. Estuve seis días de coma inducido y me dieron tres horas de vida”, contaba a Bertín mientras éste le miraba con asombro.

“La suerte que tuve es que la penicilina me hizo una alergia cutánea, pero me salvó. De esto no me enteré hasta que salí del coma. Fue entonces cuando me dijeron lo que había pasado”. Desde entonces, Ainhoa Arteta a vuelto a nacer y se toma la vida de otra manera. “Recuerdo que después me operaron. Salí con todas las extremidades sin riego. Hay mucha gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo. Yo ahora vivo”. La soprano ha admitido que ahora celebra la vida diariamente y se siente muy afortunada de su trayectoria y de su vida.