Ainhoa Arteta: el motivo real por el que su marido no fue a ‘Sábado Deluxe’

Gente

Polémica

Ainhoa Arteta está en boca de todos en estas últimas semanas a raíz de sus problemas de salud, que le habrían costado la pérdida de tres falanges de su mano, según informó la revista Semana. Pero el asunto que más controversia ha generado ha sido el de su separación de Matías Urrea, el que hasta ahora ha sido su pareja. Los entresijos de este no divorcio (por lo visto, nunca llegaron a casarse porque la soprano rechazó firmar los papeles en el último momento) tienen en vilo a la opinión pública, y la guinda del pastel pretendía llegar con una entrevista del militar en ‘Sábado Deluxe’, mientras ella sigue guardando silencio.

Desde el entorno de Matías Urrea ha llegado que Ainhoa Arteta no le trataba del todo bien y se dirigía a él con desprecio y todo apuntaba a que su entrevista en el programa de corazón de Telecinco dejaría en muy mal lugar a la soprano. Sin embargo, en el último momento, el equipo de ‘Sábado Deluxe’ se vio obligado a modificar su escaleta porque el militar, finalmente, no asistió a su cita con el formato de La fábrica de la tele. Al parecer, los altos mandos del ministerio para el que trabaja le habrían “recomendado” no participar en revuelo mediático que se ha formado en torno a su relación con la cantante de ópera.

La abogada de Matías Urrea explica en 'Sábado Deluxe' las razones de su ausencia FOTO: La Razón Mediaset

“Lo que ha pasado es que el ministerio para el que él trabaja… Digamos que no lo han visto bien o no tenía la autorización pertinente”, explicó Terelu Campos en ‘Viva la vida’. Además, la colaboradora fue más allá y aseguró que Matías Urrea no se ha rendido en su intención de conceder la entrevista a ‘Sábado Deluxe’ y desgranar los detalles de su polémica ruptura con Ainhoa Arteta. “Que no es porque él haya recapacitado o se lo haya pensado mejor. Él está haciendo todo lo posible para venir el fin de semana que viene. Pero, en este momento, por el tipo de trabajo que tiene, en un Ministerio, no le han autorizado”, ha señalado la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’.

¿A qué viene tanto interés a la hora de compartir con millones de espectadores las intimidades de su relación con la soprano? En cualquier caso, parece que Matías Urrea hablará públicamente tarde o temprano, y todo apunta a que Ainhoa Arteta no saldrá muy bien parada en sus declaraciones.