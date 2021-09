Última hora sobre Ainhoa Arteta: de su estado de salud a su separación

Gente

Todos los ojos se pusieron en Ainhoa Arteta este miércoles 8 de septiembre cuando la revista Semana publicó que se separaba de Matías Urrea tras varios años de relación. Desde entonces, la soprano está en boca de todos, pero son sus problemas de salud lo que más que hablar está generando entre la opinión pública. Según señala la misma revista, la cantante ha sufrido la amputación de “varios dedos de sus manos” tras sufrir un infarto a finales de agosto. Por lo visto, la parada cardíaca se prolongó tanto en el tiempo que sus extremidades empezaron a necrosarse, obligando a los médicos a actuar de inmediato para evitar que se extendiera.

Ni que decir tiene que, desde entonces, Ainhoa Arteta no pasa por su mejor momento. Algunos medios la ubican en Bilbao, donde se estaría recuperando junto a su padre de los últimos varapalos por los que le ha tocado pasar. “Se encuentra con un estado de ánimo bastante bajo”, cuentan a Semana fuentes cercanas a la que fuera concursante de ‘MasterChef Celebrity’. Además, a sus problemas de salud se le suman las últimas informaciones que han visto la luz relativas a su separación y que deslizan que no trataba del todo bien a su expareja.

Ainhoa Arteta y Maías Urrea FOTO: Jose Velasco Europa Press

Por si todas estas noticias no fueran suficientes para dirigir el foco mediático hacia Ainhoa Arteta, ahora el periódico ABC también ha publicado que, en realidad, nunca se casó con Matías Urrea, por lo que formalmente no habrá divorcio, sino solo una separación. Al parecer, la fastuosa celebración que hace dos años se coló entre las páginas de ¡Hola! fue solo una fiesta en la que no se firmaron ningunos papeles que los unieran en matrimonio ante la Ley, una decisión que habría tomado la cantante en el último momento.