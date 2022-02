Ainhoa Arteta desvela el motivo real de su separación de Matías Urrea

La vida amorosa de Ainhoa Arteta siempre ha sido un enigma porque la cantante se ha mostrado muy recelosa de su intimidad y nunca ha detallado nada sobre sus relaciones. Y es que, a pesar de haber estado cuatro veces casada, la vasca no ha soltado nunca prenda de lo ocurrido con sus maridos. Hasta hoy. La lírica por primera vez ha abierto su corazón y ha desvelado muchas de sus intimidades de su pasado amoroso.

La última relación que conocemos de la artista fue con Matías Urrea, con el que estuvo 6 años y de quién se separó dos años después de casarse con él, aunque, realmente, su matrimonio nunca se oficializó. Ainhoa Arteta no se arrepiente de haberse separado cuatro veces en su vida, y menos esta última vez porque, como ha confesado ella misma en la revista ‘¡Hola!’: “No lo hago porque al final no nos casamos, no hubo papeles. De lo que ha pasado, no me siento arrepentida. Las cosas empiezan y tienen un final y no hay que darle más vueltas a la historia”.

Parece ser que el declive de la relación comenzó cuando la artista, después de salir del hospital tras estar más de diez días en la UCI a causa de una septicemia que casi le hace perder la vida, le pidió a Urrea un tiempo para recuperarse. “Necesitaba irme a mi casa, al norte, a pasear por las playas. Ahí la cosa se empezó a torcer”, confesaba la soprano. Aun así, Ainhoa Arteta no tiene nada que recriminarle al que fue su pareja: “No puedo hablar mal de una persona con la que he convivido seis años. No lo voy a hacer jamás”.

La cantante, en otra de sus confesiones sentimentales, ha reconocido que ha tenido suerte en el amor, aunque todas sus relaciones hayan terminado. Arteta, que se casó muy joven por primera vez, ha experimentado la felicidad con todas y cada una de ellas: “Yo creo que he tenido suerte en el amor. He sido feliz con todas mis parejas. No tuve la suerte de tener una pareja estable y duradera, pero soy consciente de que con mi carrera eso es muy complicado. Por eso no puedo culpar a mis parejas, al revés. Mi propia carrera consume las relaciones”, sentenciaba, culpándose la artista de todos sus fracasos amorosos.

A pesar de haber tenido una larga lista de conquistas y batacazos amorosos, Ainhoa Arteta sigue creyendo en el amor, aunque a día de hoy no esté preparada para volver a enamorarse, ya que, como explica ella: “Ahora mismo no existe un hombre del que pueda enamorarme. Si existe, yo no voy a buscarlo”.