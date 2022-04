‘Sálvame’ pide perdón a Alba Santana por la carta de Mila Ximénez: “No queríamos hacer daño”

‘Sálvame’ está de celebración. El programa lleva 13 años en antena y ha contado con invitados muy especiales para conmemorar esta fecha tan especial. En la fiesta no podía faltar un recuerdo a Mila Ximénez, que estuvo ligada al programa desde que comenzó en 2009 y hasta que, por desgracia, ella perdió la vida el pasado mes de junio. Para recordarla, el magacín vespertino de Telecinco imaginó una carta que la tertuliana sevillana hubiera escrito desde el más allá, basándose en sus declaraciones, ideas, pensamientos y reflexiones que compartió en vida con sus seres queridos. Sin embargo, lo que pretendía ser un bonito homenaje, ha terminado provocando una tamaña confusión.

Algunos medios han entendido que la carta fue escrita por Mila Ximénez antes de morir, una especie de misiva póstuma que la dirección de ‘Sálvame’ habría decidido hacer pública. Nada más lejos de la realidad, hoy Terelu Campos ha querido aclarar que la tertuliana nunca escribió tal documento. La presentadora ha lamentado el daño que se ha podido hacer a los seres queridos de la sevillana, especialmente a su hija Alba Santana, seguramente confundida por no haber descubierto hasta ahora la existencia de ese supuesto escrito que su madre habría dejado.

Mila Ximénez en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Terelu Campos ha recalcado que la intención del programa era rendir un bonito homenaje a Mila Ximénez, hablando en su nombre y en base a lo bien que todos sus compañeros la conocían. “No queríamos hacer daño”, ha insistido la presentadora, visiblemente emocionada.

Lo cierto es que la carta es de lo más emotiva, y aunque, realmente, no haya sido escrita por Mila Ximénez, ayuda a tener presente a la recordada tertuliana. “Siempre he sido muy consciente de la suerte que he tenido de tener a compañeros como vosotros en mi vida, porque no sois solo eso, sois amigos... Incluso os llamaría familia. Mi tiempo se está acabando y he decidido regalarme otra vida, donde solo tengan espacio las risas. Cuando me despierto soy consciente de que puede ser el último día, por eso mi primer recuerdo es para mi hija Alba”, reza uno de los párrafos del documento.