Muere Jesús Mariñas: el mítico “que te calles, Karmele” y sus otros momentazos en televisión

Es un día triste para la prensa del corazón. Uno de sus máximos representantes, Jesús Mariñas, ha perdido la vida a los 79 años a consecuencia del cáncer de vejiga que padecía. Atrás deja una exitosa carrera en los medios de comunicación y un valioso legado en la cultura popular que siempre será recordado entre la opinión pública. Resulta imposible no recordar sus comienzos en ‘Tómbola’ y algunos de los momentazos que protagonizó en aquel paltó de Canal Nou junto a otros rostros importantes de la crónica rosa, como Lydia Lozano o Karmele Marchante, su entonces compañera de batallas.

El célebre “que te calles, Karmele” pasará a los anales de la historia de la pequeña pantalla como un himno que se ha repetido hasta la saciedad, tanto por seguidores de la prensa del corazón como por sus más detractores. Un icono patrio de la injustamente denominada ‘tele basura’ que hoy vuelve a estar en boca de todos. Los periodistas se consagraron como el dúo más divertido de los programas de finales de la década de los años noventa, hasta el punto de que incluso recrearon una boda en pleno directo de ‘Tómbola’. A Mariñas poco le faltó para desnudar a Karmele y mostrar ante la audiencia las medias que había elegido para su ficticio gran día.

El dúo Karmele y Jesús Mariñas era ORO

pic.twitter.com/aBmumWqweF — ✨BIYONSS✨ 💫🕊 (@oscba1) May 10, 2022

Menos divertidos, aunque igual de recordados, son algunos de sus enfrentamientos con los personajes más relevantes del papel couché patrio. A Jesús Mariñas no le temblaba el pulso a la hora de apuntar con su afilada pluma hacia el famoso de turno, y no tuvo problema a la hora de trasladar ese estilo ácido que tanto le caracterizaba a los programas de televisión. Sonados fueron sus encontronazos con María José Cantudo o Nuria Bermúdez, entre otros, ambos en el plató de ‘¿Dónde estás, corazón?’, otro de los formatos de crónica social que sentó las bases de lo que son hoy.

A pesar de los enemigos que se ganó a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, son muy pocos los que hoy no recuerdan a Jesús Mariñas con palabras de cariño. Lo cierto es que, por muy mordaces que sonaran sus escritos, el periodista no solía llevarse al terreno personal sus desencuentros con los personajes a los que aludía. De hecho, no se lo pensaba a la hora de poner a caer de un burro incluso a sus amigos. El trabajo, es trabajo.