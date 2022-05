Qué fue de Ximo Rovira, el presentador de ‘Tómbola’ que ahora triunfa en el mundo de la cocina

Fue uno de los clásicos de la televisión española durante la década de los 90. Ximo Rovira y el programa ‘Tómbola’ fueron de la mano durante siete temporadas. El madrileño fue el moderador de este épico y polémico formato del corazón desde el primer programa, en el año 1997, hasta último, el cual tuvo lugar a finales de diciembre del año 2004.

Ximo Rovira y algunos colaboradores de 'Tómbola' FOTO: Gtres

En este exitoso espacio, cuya emisión tuvo lugar en un principio solo en la Comunidad Valenciana, Rovira era el encargado de dar paso a los cuatro o cinco conocidos tertulianos, entre los que se destacaban Karmele Marchante, Aurelio Manzano, Lydia Lozano o Jesús Mariñas, que entrevistaban a los personajes más conocidos del panorama de la prensa rosa y de la crónica social de nuestro país, como Rocío Carrasco, Antonio David, Belén Esteban, Chabeli Iglesias y un sin fin de famosos dispuestos a contar los entresijos de sus vidas sin ningún tipo de filtro.

#TalDiaComoHoy de 1997 Canal 9 estrenaba #Tombola, un hito en la #HistoriaDeLaTelevision y el origen de todo lo que vino después en los programas del corazón. Inolvidable aquella espantada de Chabeli Iglesias del plató durante el primer programa #HistoriaDeEspaña pic.twitter.com/K4XZCFfGKa — Iván Edroso (@ivan_edroso) March 13, 2022

A raíz de este formato pionero en prensa rosa, la popularidad de Ximo fue en aumento, y es por eso que un año más tarde de desaparecer ‘Tómbola’, se trasladó de nuevo a Madrid para presentar ‘Adivina, adivinanza’ en la cadena autonómica de la capital. Poco después, probó suerte en la televisión nacional en espacios como ‘A3Bandas’ o ‘Impacto total’, ambos sin demasiado éxito.

Su trayectoria profesional se estabilizó en su querida Valencia. Y es que a pesar de ser madrileño de nacimiento, cuando tenía diez años se trasladó junto a su familia a la ciudad de la luz. Allí nunca le han faltado oportunidades a Ximo Rovira. ‘Comunidad Valenciana en Directo’, ‘Descubriendo nuestros rincones’ y ‘El Arroz de Ximo’ son tres de los programas que ha presentado en los últimos tiempos. Este último se ha convertido en todo un referente de la gastronomía mediterránea tras siete años de emisión.

Su interacción en redes sociales es bastante escasa en los últimos tiempos. En su cuenta personal de Instagram, donde ha compartido numerosas publicaciones sobre sus trabajos en televisión, no ha vuelto a aparecer desde hace casi cuatro años, aunque no le hace falta estar para que se le recuerde como uno de los grandes presentadores de la época y pioneros en los formatos del corazón.

Del corazón precisamente el protagonista no guarda el mejor recuerdo. Hace unos años declaró en ABC lo siguiente sobre el programa ‘Sálvame’: “Siempre termino tropezando con él y veo a Lydia Lozano para ver cómo ha cambiado con el tiempo. A veces me gusta verlo un rato, pero no aguanto más de cinco minutos. No es que me las dé de nada, porque me parece que Vasile y su equipo lo bordan con este tipo de programas”, confesó entonces.