Exclusiva | Nuria Bermúdez se sincera tras ser relacionada con Antonio David: “No es como se le ha pintado”

Antonio David Flores se ha convertido en el protagonista (más aún) de la prensa del corazón en la última semana. La noticia publicada por la revista ‘Lecturas’ asegurando que su matrimonio con Olga Moreno había llegado a su fin, no para de generar contenidos a la vez que interrogantes en los medios de comunicación. Durante la tarde de este lunes en ‘Sálvame´, el nombre de Marta Riesco ha vuelto a ver la luz pública como supuesta amante del ex guardia civil. Pero esta no ha sido la única.

Si bien Isabel Ávila contaba recientemente los detalles de los supuestos encuentros que esta habría mantenido con Antonio David, la conocida Nuria Bermúdez ha vuelto a ser mencionada, esta vez por el reportero Kike Calleja, quien ha asegurado que esta mantuvo un apasionado encuentro con el excolaborador en los camerinos de Telecinco mientras estaba ya casado con Olga Moreno. “Tardaron bastante y estuvieron buscándolos porque eran en ‘A tu lado’, empezaba el directo y no aparecían. Un seguridad los encontró y salieron apresurados. Nos quedamos todos ojipláticos al ver que eran ellos. Tuvo que entrar la compañera de maquillaje porque Antonio David tenia manchada toda la boca del carmín de Nuria Bermúdez”, ha asegurado un testigo al programa.

Nuria Bermúdez en una imagen de archivo FOTO: Redes Sociales

Nuria Bermúdez, que respondió a todo esto en ‘Sálvame’, ha atendido también a “La Razón’ para explicar abiertamente la verdad sobre todo este asunto: “No quiero subirme a ningún autobús ni carro, entrar a desmentir o confirmar es entrar en un mundo al que ya no pertenezco”, comienza diciendo. Ambos han seguido manteniendo el contacto en el tiempo aunque hace mucho que no se ven, y el recuerdo que guarda Nuria dista mucho del de otras mujeres que estuvieron con él: “Siempre hemos tenido una relación de compañeros, de cariño y mucha complicidad, nada que ver con la manera de definirle en los últimos meses”.

Ahora, Bermúdez tiene una nueva vida. Una vida tranquila y alejada del foco mediático que tanto la contempló durante la década de los 2000. Volcada completamente en el cuidado e su hijo, se vio obligada a tomar medidas legales cuando una decidida Rocío Carrasco puso su nombre sobre la mesa para realizar afirmaciones que, según ella, no eran ciertas.