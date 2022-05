María Patiño enseña los pechos en directo en ‘Sálvame Deluxe’

Anoche volvió Pipi Estrada a ‘Sálvame Deluxe’ para enfrentarse de nuevo a la máquina de Conchita. Pero, a pesar de las preguntas tan polémicas que respondió, lo más destacado del polígrafo fue el desliz de María Patiño con su escote. Mientras le preguntaban una de las tantas preguntas a las que se sometió el ex de Terelu Campos, la periodista enseñó los pechos sin darse cuenta. Por fortuna, no estaba en ese momento enfocándole la cara pero si que pudimos ver la cara de Pipi Estrada cuando sucedió, quedándose atónito con la escena.

En el plató comenzó la gente a reírse y, de fondo, María Patiño lamentó con muchísima sorpresa: “¡Ay, mis pechos! ¡Están fuera!”. Al instante, salió corriendo fuera del plató, acompañada de Lydia Lozano, que fue quien la ayudó a arreglarse el vestido y ajustarle el escote a la presentadora de ‘Socialité'. ”¡Es que estás todo el día igual, María!”, le espetó Lydia Lozano a la gallega, refiriéndose a que siempre le ocurre algo con el vestido o con los escotes y acaba enseñando algo.

A María Patiño se le salen las tetas pic.twitter.com/zMflpbou7Q — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁 🕊 🇺🇦🇪🇺 (@Albert_Edero) May 15, 2022

Sus compañeros no podía parar de reírse y Jorge Javier Vázquez, entre risas, le avisó: “Con esos pechos no se puede ir sin sujetador y menos con esos escotes”. Rocío Rodríguez también tuvo palabras para María Patiño: “Es que no se puede ir sin sujetador por la vida”. Sin duda, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche y se lo tomó con bastante humor, porque ya está acostumbrada a que le haya pasado en más de otra ocasión algún percance similar y la periodista lo lleva todo siempre con muchísima gracia y naturalidad.

Cuando regresó al plató tras arreglarse el vestido, le pusieron la canción de Rigoberta Bandini ‘Ay mamá', dedicándosela con mucha guasa a la colaboradora. Y, como era de esperar, el plató, de pronto, se convirtió en una fiesta y todos comenzaron a bailar el hit que casi nos representar en Eurovisión este año. Todos se lo tomaron con mucho humor, incluido la protagonista, y las redes se hicieron eco del momentazo que había vivido María Patiño, siendo muy comentado durante toda la noche.