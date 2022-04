María Patiño defiende a Jorge Javier y machaca a Marta Riesco: “Solo busca fama”

Marta Riesco se ha visto envuelta en una vorágine mediática desde que se confirmó su relación con Antonio David Flores, el exmarido de Rocío Carrasco. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha protagonizado todo tipo de titulares y ocupado horas de emisión en los programas de crónica social, especialmente en ‘Sálvame’. La periodista, harta de la presión, ha señalado al magacín vespertino de Telecinco y acusa a los directores y a Jorge Javier Vázquez de haber emprendido una campaña de “acoso” y ridiculización contra ella.

“¿Qué se está haciendo conmigo en la cadena en la que trabajo? ¿Cómo puede una persona que ha escrito libros hablando del bullying que ha sufrido, estar tratándome así? Hablando de mi nariz, de mi ojo…”, denuncia Marta Riesco en sus redes sociales. Lejos de reflexionar, sus palabras han llevado a María Patiño, íntima amiga de Jorge Javier Vázquez, a dar la cara por él y cargar nuevamente contra la reportera, asegurando que su única intención en la vida es hacerse popular.

“Es indignante la utilización de la palabra ‘acoso’ en la boca de una chica que solo busca la fama”, ha dicho María Patiño, en un nuevo ataque hacia Marta Riesco. Lo cierto es que resulta difícil encontrar a simpatizantes de la periodista entre el equipo de ‘Sálvame’, que en los últimos días no ha hecho más que incidir en su pasado, rescatando imágenes anteriores a sus retoques estéticos que acompañan de mordaces comentarios.

Pero los ataques a Marta Riesco no solo se dirigen desde ‘Sálvame’, sino que Jorge Javier Vázquez también ha aprovechado su columna de ‘Lecturas’ para cargar contra ella. “Ya es mala pata, cariño, estar luchando toda tu vida por atraer los focos hacia tu persona y te enamoras de alguien como el susodicho”, dice el presentador, en referencia a Antonio David Flores. Una declaraciones, que, una vez más, la aludida no ha querido pasar por alto.

“Lo que es mala pata, cariño, es trabajar dignamente desde que tengo 18 años y ganarme todo con mi trabajo y esfuerzo para que ahora vengas tú a ridiculizarme, meterme con mi físico o vejarme. Y me lo dices tú, abanderado del feminismo y el acoso mediático. Quizás algún día, y con la distancia del tiempo, también os tocará ver todo lo que me habéis hecho y pedir perdón por ello. Por cierto, desear que no continúe en mi programa en septiembre, suele volverse contra uno mismo”, ha dicho Marta Riesco sobre el vaticinio de Jorge Javier Vázquez, que advirtió de su despido de ‘El programa de Ana Rosa’.