María Patiño concede su exclusiva más íntima: de la bulimia que sufrió a la complicada muerte de sus padres

Famosos

Sorpresa

María Patiño no es muy dada a conceder exclusivas ni a hablar sobre su vida personal más allá de lo que un programa como ‘Sálvame’ conlleva, con sus más de cuatro intensas horas diarias.

Ahora, la periodista ha decidido hablar para la revista ‘Lecturas’ de su faceta más íntima y personal, algo totalmente lícito pero que a su vez le convierte a ella, a la profesional del periodismo, en la protagonista de la noticia.

Para Patiño no todo ha sido un camino de rosas hasta llegar a donde está hoy, y no solamente a nivel profesional. En lo personal ya reconoció en su momento que cuando tenía 23 años padeció bulimia: “Me resultó difícil salir y lo logré porque me presenté a una unidad experimental a modo de terapia”. Además, la protagonista asegura que “es una adicción de por vida en la que no ha vuelto a recaer”.

Echando la vista atrás, ha querido recordar el varapalo emocional que supuso para ella el fallecimiento de sus padres. En 2014 fallecía su madre, y tan solo tres años después, su progenitor. Una realidad que cambió la vida de la presentadora de ‘Socialité' para siempre. “De mi padre siempre he valorado la honestidad. De mi madre, la fuerza, era muy justiciera y temperamental”, desliza. “En casa éramos muy diferentes y discutíamos mucho. Mi madre era de una ideología política, mi padre de otra. Mi padre era militar y yo tengo un hermano que es objetor de conciencia, uno creyente y otro ateo. Si nos ves, te asustarías, pero después seguíamos cenando”. Con esta anécdota, María Patiño deja claro que, pese a las diferencias, la unión con sus padres era de lo más especial.

María Patiño y su marido, Ricardo Rodríguez FOTO: Instagram

Respecto a su vida actual, vive feliz y enamorada desde hace quince años del actor venezolano Ricardo Rodríguez, con el que se casó en secreto en 2019: “Estoy más enamorada que el primer día y cuando lo veo aún me pone mucho”.