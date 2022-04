El nuevo retoque estético de María Patiño

Efecto push up

María Patiño ha desvelado en redes sociales cuál ha sido su último retoque estético del que se ha mostrado muy satisfecha con el resultado. La presentadora del programa “Socialité” de Telecinco cuida mucho su imagen haciendo deporte y controlando su alimentación. Pero no duda en pasar por quirófano cuando eso no es suficiente. La colaboradora no ha ocultado que se sometió a una rinoplastia, un aumento de pecho, “lifting” de muslos, bótox y rellenos de ácido hialurónico en el rostro y en las manos. Ahora presume.... de nuevos glúteos.

La presentadora ha compartido una imagen en jeans ajustados en los que muestra el resultado de su “retoque”. “Por fin puede enseñar el resultado de su diseño de glúteos”.

La colaboradora se ha sometido a una remodelación de la zona con ácido hialurónico con el que consigue lograr un efecto “push up” sin necesidad de pasar por quirófano. Los resultados tienen un efecto de un año y medio y Patiño no puede estar más satisfecha con la intervención, que además llevaba tiempo queriendo hacer.

En noviembre pasado, la presentadora confesó en el programa “Sálvame” que estaba dolorida por su última intervención estética, momento en el que desveló que se había retocado el culo y lo tenía “morado”.

María Patiño confesó hace tiempo que había tenido problemas con la alimentación y que había padecido bulimia. “Cuando superé los problemas de alimentación, es cuando mi terapeuta me indicó que era el momento”, comentó María hace unos meses. Su primera intervención fue la punta de la nariz, “tenía un poco de complejillo”, aseguraba y después se operó el tabique. “A raíz de tener problemas de alimentación, tenía un problema, de ahí viene mi rollo con la vena”, contó, por eso, se hizo un lifting cervical, después se operó el pecho para tenerlo firme, y lo último fue una ‘lipo vaser’ para marcar abdominales.

Su próximo objetivo: retocarse las rodillas.