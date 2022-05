Rafa Mora cuenta el affaire de Anabel Pantoja con el que habría engañado a Omar, ‘El Negro’

La separación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, ‘El Negro’, resultó sorprendente porque se produjo solo unos pocos meses después de que se dieran el ‘sí, quiero’ en una romántica boda en la playa. Sin embargo, desde que se anunció la ruptura de la pareja, se ha estado rumoreando que podrían estar a punto de darse una segunda oportunidad. De hecho, durante el paso de la sobrina de la tonadillera por ‘Supervivientes’, se ha referido en varias ocasiones a su ex, lamentando lo mucho que le echa de menos. Pero su futura reconciliación podría correr peligro a raíz de una información publicada por Rafa Mora.

El tertuliano reveló esta semana en ‘Sálvame’ que, poco tiempo antes de poner rumbo a Honduras para participar en el reality show más salvaje de la televisión, Anabel Pantoja tuvo un affaire con el hermano de un torero muy famoso, cuyo nombre prefirió no desvelar. Según el tertuliano, la prima de Kiko Rivera habría engañado con su idilio a Omar Sánchez, puesto que, aunque todavía no se han reconciliado, ella le aseguró que a su regreso de ‘Supervivientes’ mantendrían una conversación profunda para intentar reconducir su relación. Ahora que esta información ha visto la voz, el colaborador duda de que ‘El Negro’ quiera volver con su ex.

Mientras, desde la isla caribeña Anabel Pantoja continúa reflexionando sobre su futuro con Omar Sánchez. Recientemente, en una conversación con sus compañeros, ha confesado lo mal que lo pasó cuando dio el paso de romper la relación. “Era una cosa de dos. Pero él no ha tenido la culpa. Si alguien ha tenido la culpa, he sido yo. Tuve muchos ovarios, ¿eh? Pero me duele en el alma haber tomado la decisión”, ha lamentado la sobrinísima.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez, el año pasado en 'Supervivientes' FOTO: La Razón Telecinco

Después, expresó su miedo de que ‘El Negro’ no la esperara a su regreso de ‘Supervivientes’. “Bueno, a lo mejor él no está cuando yo vuelva. A lo mejor tiene a Mari Pepis o algo. Lo que no quiero es que se aprovechen de él. Cuando nos separamos se le acercó gente. Pero claro, él es independiente, no puedo ser posesiva”, señaló, seguramente en alusión a Alexia Rivas.

Por su parte, Omar Sánchez sigue animando desde sus redes sociales a Anabel Pantoja, dedicándole bonitas muestras de apoyo. Además, ha publicado la romántica canción ‘El día menos pensado’ de Beret, en cuya letra podría esconderse un mensaje en clave para su ex: “¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor”.