El cacao mental de Anabel Pantoja podría devolverla a España

Su cabeza es un mar de dudas, y su fortaleza está llegando al límite. Anabel Pantoja podría negociar hoy mismo con la organización de “Supervivientes” su regreso a España.

Dicen que perder la compañía de Yulen Pereira en la isla le ha dejado muy tocada, porque era su mayor apoyo en esta dura prueba de vida, pero también se deja entrever que echa de menos a Omar, su todavía marido, y que estaría pensando en pedirle una segunda oportunidad para recuperar su matrimonio.

Además, su preocupación por el estado de salud de sus padres también le pasa factura. Es como si tuviera mala conciencia, un sentimiento de culpa por haberse apuntado al concurso de supervivencia, aún sabiendo la dura situación familiar.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja FOTO: Gtres

Hoy mismo sabremos si la sobrinísima de Isabel Pantoja, su chica para todo, consigue desligarse de la isla y seguir su andadura desde el plató madrileño. No es tarea fácil, porque existe una cláusula de rescisión que conlleva una penalización económica muy alta.

Para más inri, el presunto hijo secreto de Bernardo Pantoja, conocido en su entorno como Pinocho, se queja de que no le dejan ver a su “padre”, y echa la culpa a Anabel, hija de Bernardo, de esa prohibición. Por lo que nos cuentan, la sobrina de la tonadillera habló con la compañera sentimental de su progenitor, la japonesa Junco, para pedirle que no dejara a Pinocho entrar en su casa. No quiere saber nada de ese presunto hermano, un chico que, sea o no su hijo, es muy apreciado por Bernardo. Pero no por Anabel.

Ya veremos si vuelve o no a nuestro país antes de tiempo. Y si contesta a las quejas de Pinocho en un plató de televisión.

En cuanto a la reconciliación con Omar, al canario no se le nota afectado por la ruptura. Le hemos visto últimamente divertirse en discotecas e incluso flirtear con una chica rubia. ¿No echa de menos a su ex mujercita?