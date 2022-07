Isa Pantoja sobre María del Monte: “Nunca la he visto como una segunda madre”

El discurso de María del Monte en el Orgullo LGBT de Sevilla dio mucho de qué hablar por su confesión, la cantante desvelaba su orientación sexual y hacía pública su relación sentimental con Inmaculada Casal. Dos semanas después quiso ir más allá y en una entrevista para ‘Vanity Fair’ habla sobre las ganas que tuvo en el pasado de adoptar.

Unas palabras que continúan acaparando titulares y sobre las que se ha pronunciado Isa Pantoja desde el plató de ‘El programa del verano’. La hija de Isabel Pantoja ha asegurado que no tenía ni idea y que no sabe por qué no llegaría a adoptar en el pasado: “Pues como ella ha dicho, tendría ganas, pero por circunstancias no ha podido ser, no sé qué más puedo decir”. Eso sí, ha vuelto a recalcar el cariño que le tiene a la cantante, algo que es recíproco.

María del Monte e Isabel Pantoja en imágenes recientes FOTO: Gtres

Sobre si cree que su adopción fue por parte de María del Monte e Isabel Pantoja, la joven ha asegurado que no tiene “ni idea, no lo he preguntado nunca, yo no me planteo eso porque mi madre es mi madre y ya está. Si lo hace por su cuenta ella, soltera, entonces no me planteo más allá. He escuchado cosas en la tele, pero nunca he tenido esa información por parte de mi madre, tampoco le he preguntado a ella, siempre he visto a María como mi madrina, nunca la he visto como una segunda madre”.

“Daros cuenta que yo me separé de ella cuando tenía cinco años, tengo más recuerdos de Dulce que es la que ha estado conmigo cuando mi madre estaba trabajando”, zanja Isa Pi.