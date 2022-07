Primeras palabras de María del Monte sobre la revelación de Isabel Pantoja en el Orgullo

Las celebraciones del Orgullo LGBTIQ+ de este año han tenido como protagonistas indiscutibles a María del Monte e Isabel Pantoja. Durante el Pregón de Sevilla, la primera reveló por primera vez que tenía una pareja mujer, declarándose como una más del colectivo. “Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí”, entonó. El pasado fin de semana, durante la entrega de los premios Míster Gay en Madrid, Isabel Pantoja siguió su ejemplo y pronunció unas palabras que muchos entendieron como una salida del armario: “Yo soy una más de ustedes”.

Tras las revelaciones de las dos cantantes, resulta imposible no echar la vista atrás para recordar los comentarios y mofas que en su día tuvieron que aguantar cuando se hablaba de su amistad “especial” con un claro mensaje de fondo. Ahora, María del Monte se ha pronunciado sobre la confesión de Isabel Pantoja, que se ha producido muy pocos días después de la suya. “No lo sé, yo dije lo que el corazón me dictó. Hablé desde el corazón, no tenía nada preparado, ni mucho menos, y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, pues había que dar el paso a que esto siga funcionando”, dijo durante la retransmisión del desfile del Orgullo en TVE.

La cantante María del Monte y la periodista Inmaculada Casal durante el pregón de las fiesta del Orgullo en Sevilla. FOTO: Belen Vargas GTRES

Su compañero, Boris Izaguirre, intentó profundizar en el asunto y destacó la importancia de que dos mujeres tan conocidas como ellas se hubieran reconocido dentro del colectivo LGBTIQ+ al mismo tiempo, a lo que María del Monte corrigió: “Con dos semanas de diferencia, no ha sido el mismo día”.

Aunque en su día mantuvieron una relación muy estrecha, Isabel Pantoja y María del Monte están distanciadas desde hace tiempo y, a día de hoy, no guardan ningún tipo de contacto. Especialmente emotivo fue el reencuentro de Isa P, hija de la tonadillera, con ella en ‘Sábado Deluxe’, donde ambas prometieron verse detrás de las cámaras para mantener una conversación.