Rosa Benito, sin piedad contra Rocío Carrasco : “Yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante”

Rosa Benito ha sido una de las protagonista del primer programa de ‘Fiesta’, el nuevo programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco, capitaneado por Emma García, por su intervención telefónica desmintiendo las últimas declaraciones que ha hecho Rocío Carrasco sobre ella y su familia. La exmujer de Amador Mohedano. ”¿Vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro maravilloso? Igual que se dice que si vomitó… ¿si hubiera pasado todo eso no pensáis que esa gala no se corta y se llevan a esa mujer a casa?”, decía sobre Rocío Jurado.

Rosa Benito ha admitido que está harta y que no puede más ante los ataques de Rocío Carrasco y no entiende cómo se le permite decir ciertas cosas. “Me duele que se pueda permitir todo esto” se lamentaba. La madre de Chayo Mohedano se ha convertido en uno de los altavoces de la familia Mohedano, fiel defensora de la familia mediática y, aunque ha estado apartada unos meses de la televisión, en esta última ocasión no ha podido aguantarse más y ha tenido que pronunciarse al respecto sobre lo que ha contado la hija de Rocío Jurado.

José Antonio Rodríguez, Rosa Benito, Gloria y Amador Mohedano en Chipiona FOTO: Gtres

Además, le ha querido lanzar un duro mensaje a su sobrina, que al instante se ha convertido en TT por la dureza de sus palabras y que ha sido muy recriminado por la marea fucsia, los fieles seguidores de Rocío Carrasco. “Te voy a decir que mis hijos han vivido de sus padres porque yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante, de los que estoy super orgullosa del padre que ha n tenido, que ha sido un currante y ha trabajado toda la vida. No quiero seguir. Le respondería a ella y le diría cosas, pero son unos titulares tan enormes que es lo que ella está deseando y no lo voy a hacer. Voy a dejar que pase un poco el tiempo. A lo mejor hay otros que no trabajan y se tienen que valer de nosotros para ganar dinero”, sentenciaba de manera muy tajante.

Tras esto, Amador Mohedano, al escuchar a Rosa Benito, ha querido entrar también para desmentir nuevamente a Rocío Carrasco. “Quien no lo ha vivido puede dudar, lo que está pasando es una barbaridad. Eso es dinero, ahí no hay cariño. Quien lo permita y quien lo admita, allá con las consecuencias. Yo lo sufro, aunque no lo vea, te lo cuentan. A mí lo del dinero me duele mucho, eso y que desconfíen”, declaraba.