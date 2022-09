Exclusiva: Rosa Benito, vetada temporalmente en Telecinco: esta es su versión sobre el asunto

Malas noticias (o no) para Rosa Benito. La cuñada de la fallecida Rocío Jurado lleva más de un mes y medio desaparecida de la pequeña pantalla. La última vez que acudió a su puesto de trabajo en ‘Ya es Mediodía’ fue en el mes de julio. Dos meses en los que no ha habido ni rastro de la del “te arrastro” en la televisión.

Son muchos los que se han preguntado durante estas semanas si le ha pasado algo o simplemente se han interesado por saber si ha dejado la televisión. Lo cierto es que ha sido Diego Arrabal el encargado de desvelar en las últimas horas que Rosa ha abandonado la cadena de Fuencarral. Así lo cuenta en el siguiente vídeo de su canal de Youtube.

Sin embargo, fuentes de la cadena aseguran a ‘LA RAZÓN’ que no se trata de un abandono al uso, sino de una invitación a que la ex de Amador Mohedano abandonase: “Rosa lleva vetada más de un mes, porque a la cadena no le ha gustado en absoluto su comportamiento en redes sociales, compartiendo el éxito de programas como ‘Tierra Amarga’ o metiéndose con ‘La Fábrica de la Tele”, deslizan a este periódico. Además, aseguran que en varias ocasiones “ya se le había avisado de esos comportamientos”, haciendo esta, al parecer, caso omiso a estas advertencias.

Rosa Benito en una imagen de archivo FOTO: Jesus Briones GTRES

No obstante, cabe destacar que a este periódico también deslizan que se trata de un veto temporal: “Desde la productora Unicorn están haciendo todo lo posible porque vuelvan. La quieren aquí y más ahora, que empieza la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, pero desde cadena se oponen por el momento”.

Para conocer todas las versiones, este periódico ha hablado también con la protagonista, con Rosa Benito, quien niega que exista un veto ni tampoco una salida de Telecinco por su parte: “Yo no he dejado Telecinco, necesitaba desconectar. De lo del veto no tengo conocimiento de ello”, desliza la cuñada de Rocío Jurado desde Chipiona.