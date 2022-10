Ana Rosa Quintana aclara el futuro de Rocío Flores en su programa: “Está en el aire”

Olga Moreno por fin ha dado un paso al frente y ha roto su silencio tras las polémicas que han sacudido a su familia en los últimos meses. La andaluza se ha pronunciado en “El programa de Ana Rosa” sobre su relación con Agustín Etienne y su distanciamiento con Rocío Flores, que no ha terminado de aceptar el romance entre la ex de su padre y su representante. “No es nuestro mejor momento pero no es la primera vez que se enfada conmigo, supongo que en un tiempo hablaremos”, ha confesado la ganadora de “Supervivientes 2021″.

Aun así, Olga Moreno ha intentado romper una lanza a favor de Rocío Flores y ha comentado con Ana Rosa Quintana que la joven “tiene muchas ganas” de volver a trabajar como colaboradora en el matinal de Telecinco. Se ha producido entonces un incómodo momento, y la presentadora ha salido del paso cómo ha podido. “Eso está en el aire”, ha sentenciado la periodista, que más tarde ha añadido: “Eso es como todo en la vida, hay que llegar a acuerdos, y todavía no se ha llegado...”.

Olga Moreno en "El Programa de Ana Rosa" FOTO: Mediaset

Fue la revista “Lecturas” quien publicó que Rocío Flores había sido “despedida” después de que su representante exigiera un aumento de sueldo en sus colaboraciones en “El programa de Ana Rosa”. Por lo visto, la productora del formato, Unicorn Content, que dirige la veterana periodista, no aceptó las nuevas condiciones y, desde entonces, no se ha vuelto a ver a la nieta de la Jurado en el espacio de las mañanas de Telecinco.

Además, desde que se dio a conocer la relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne, se ha comentado que también se podría haber producido un distanciamiento entre Rocío Flores y su representante, quien gestionaba su carrera televisiva. Esto explicaría el alejamiento de la joven de la pequeña pantalla, pero la ex de Antonio David Flores ha asegurado en “El programa de Ana Rosa” que siguen trabajando juntos en nuevos proyectos.