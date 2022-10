Olga Moreno anuncia que David Flores, hijo de Rocío Carrasco, vive una semana con Antonio David y otra con ella

Día clave para la prensa del corazón. Olga Moreno vuelve a pisar un plató de televisión después de más de un año sin hacerlo. Lo ha hecho en ‘El programa de Ana Rosa’ con una íntima entrevista junto a Ana Rosa Quintana en la que se ha enfrentado a todo lo que ha ido aconteciendo en su familia durante los últimos tiempos.

Olga Moreno, en #AR17O: "He encontrado a una persona que me hace feliz. Que sea para toda la vida"



🔵 En directo, en @telecincoes https://t.co/SLXWZrrA7s pic.twitter.com/QdGhMBFQHr — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 17, 2022

“Estoy bien, tranquila y feliz”, ha comenzado diciendo una Olga Moreno visiblemente nerviosa. Respecto a su relación con su representante, Agustín Etienne, la empresaria ha confesado lo siguiente: “Espero que dure para toda la vida”. Aunque no se atreva a afirmar que esté enamorada, sí asegura que ambos están muy a gusto desde que comenzaron su romance hace un mes y medio.

Olga ha visionado un vídeo sobre todo lo que pasó después de que esta se proclamase ganadora de ‘Supervivientes 2021′. Desde su separación con Antonio David, su relación con Rocío Flores y su cambio personal a raíz de conocer a la que ahora mismo es su nueva pareja: “Me costó mucho superar la ruptura. El hecho de que haya sido públicamente ha sido doblemente duro y pensé que no iba a salir de ahí, pero aquí estoy, feliz”, desliza.

“Mi relación con Antonio David es cordial... La verdad es que no nos vemos, porque tenemos a la niña una semana cada uno. Tenemos custodia compartida, y la semana que tengo yo a Lola también tengo a David, porque ellos dos siempre están juntos”, aclara Olga.

Olga Moreno y Antonio David FOTO: Gtres

“Lo peor de la ruptura fue contárselo a nuestra hija... Yo no quería salir, ni arreglarme, ni quería nada, pero llegó un día en que me levanté y me dije a mí misma que no me merecía estar así, y empecé a salir y a entrar, aunque sin ganas, y a vivir... Yo he estado muy enamorada de mi marido hasta el día que sale publicada la revista”, asegura una Olga Moreno totalmente renovada.

Respeto al divorcio, algo que muchos se han preguntado en los últimos tiempos, la sevillana ha asegurado lo siguiente: “Es una etapa que tenemos que cerrar y ya lo hemos hablado. Los dos queremos divorciarse, pero no era una cosa que a mí me corriera prisa”.

Olga Moreno y Rocío Flores en la Feria de Málaga FOTO: Instagram

En cuanto al distanciamiento que mantiene con Rocío Flores, Olga asegura lo siguiente: “Rocío se enteró de mi relación dos semanas antes de que yo diese la exclusiva contándolo. Yo creía conveniente que lo supiera, y quiero dejar claro que no se ha enterado por la prensa, como dicen... No es nuestro mejor momento pero no es la primera vez que se enfada conmigo, supongo que en un tiempo hablaremos”.