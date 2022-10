El lado más oscuro de José Antonio Avilés: adicciones, mentiras y estafas

Anoche José Antonio Avilés se sentó en el sillón de ‘Deluxe’ para enfrentarse al polígrafo de Conchita y acabó confesando su lado más oscuro. El colaborador de ‘Sálvame’ habló por primera vez de su problema con las adicciones y relató algunos de los momentos más delicados de su corta vida. El joven, entre lágrimas, se abrió en canal con todos sus compañeros y asumió toda la culpa de sus errores del pasado.

“Hay una etapa de mi vida que no he querido contar. Con 19 años me enamoro y tengo una relación con una persona de 45 años. Fue una situación complicada porque no era una relación sana. Pero no por la diferencia de edad sino por lo que hay en la relación. Al tiempo descubro que tiene ciertas adicciones y yo me meto ahí. Quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y a partir de ahí comienzan las mentiras, he consumido eso es así”, relató José Antonio Avilés a los colaboradores. El exsuperviviente, así, hablaba por primera vez del problema que tuvo con las adicciones en el pasado, sin tapujos, después de estar muchos años ocultándola.

José Antonio Avilés en 'Viva la Vida' FOTO: Telecinco Telecinco

Aunque él no está seguro de su si consumo llegó a ser realmente preocupante o no, admitió que durante esa época tenía que ganar mucho dinero “para llevar el tren de vida que él llevaba”, argumento con el que intentó justificar algunos de sus comportamientos del pasado relacionados con las mentiras y las estafas. Tras esto, Kiko Matamoros no dudó en pronunciarse sobre su compañero de plató: “Hay mucho más que no cuenta. Él tiene problemas de autoestima, de seguridad y eso viene desde pequeñito. Intenta trasladar una imagen que no le corresponde a base de mentiras”, sentenció.

Anoche, José Antonio Avilés asumía con vergüenza todas sus mentiras del pasado. “El único responsable de todos los escándalos que ha habido en mi vida soy yo. Eso no lo puedo negar ni culpar a nadie de tener la vida de mierda que he llevado. Entiendo la gente que no se ha creído mi perdón. Con el tiempo maduro la imagen que he dado y que doy”, declaró.