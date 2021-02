Los espectadores de “Viva la vida” piden el apagón inmediato por ensalzar a Avilés, relacionado con presuntas estafas

Las redes sociales ardieron ayer mientras se emitía el programa de Telecino “Viva la vida”, sobre todo cuando entró en escena, o lo que viene siendo en plató, José Antonio Avilés.

Muchos son los titulares que le han acompañado al colaborador del programa en los últimos tiempos relacionados con supuestas estafas tras su paso por el reality ‘Supervivientes 2020’, pero lejos de prescindir de su colaboración la dirección del programa sorprendió ayer contando con él y estrenaba su propia sección, nada más y nada menos que bajo el título de “Las exclusivas de Avilés”. A bombo y platillo.

Sección propia

“Es una responsabilidad que tengo ahora todas las semanas”, comentó el propio protagonista de la polémica antes de inaugurar su sección que, como no podía ser de otra manera, se estrenó recordando algunas de las exclusivas que había traído Avilés, con el paso del tiempo. Algunas de ellas arrastradas por la polémica y más que cuestionadas. “La dirección lo sabe porque hablo con ellos casi todos los días. Hay veces que me marco un objetivo muy alto y no todas las semanas lo consigo, así que me vengo abajo”, comentaba Avilés.

Fue la propia audiencia la que estalló contra la dirección del programa y lo hizo a través de las redes sociales. “Apagón”, “Vergüenza” o “cambio de canal” son algunas de las peticiones que se hicieron.