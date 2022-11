La buena sintonía entre Ortega Cano y Ana María Aldón tras su separación

Ortega Cano y Ana María Aldón están demostrando que entre ellos el divorcio va a desarrollarse de manera pacífica. El pasado 22 de octubre se confirmaba, después de una fuerte crisis matrimonial durante meses, su separación y, desde entonces, ambos se han centrado en el bienestar de su hijo y en cuidar al máximo al menor de la familia. Hoy, el torero y la diseñadora de moda han acudido juntos a ver disputar a su hijo un partido de fútbol y ha sorprendido a todos los medios la buena sintonía que hay entre ellos a pesar de haber tomado la decisión de seguir por caminos separados.

Ortega Cano y Ana María Aldón se han mostrado muy amables y simpáticos en esta reaparición pública juntos, demostrando que, lo que haya ocurrido entre ellos, no tiene que perjudicar al menor que les une. Aunque no han querido dar ningún declaración, han derrochado buen rollo, felices de poder compartir con su hijo la afición y la pasión que tiene por el deporte.

Ana María Aldón y Ortega Cano en una imagen reciente FOTO: Gtres

Mientras tanto, la andaluza sigue buscando un hogar cerca del diestro para mudarse del domicilio familiar, algo que sucederá pronto. “Sé hacer los deberes, aunque pueda parecer que estoy en mi casa tirada en el sofá. Sé lo que estoy haciendo. En mi casa sé lo que hago, lo sabe mi marido y sabemos cómo llevamos nuestras cosas. No va a costar tanto verme salir de esa casa”, señalaba en una de sus últimas intervenciones. “Cerca del colegio no me puedo quedar porque no me lo puedo permitir. Me iré dentro de un radio que no esté a más de 20 minutos en coche del colegio o la casa de su padre”, afirmaba.

Los papeles de divorcio aún no se han firmado pero el acuerdo se desarrollará sin ningún enfrentamiento entre ellos por el bien del niño de 9 años. “El acuerdo no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado”, desvelaba Ana María Aldón.” No va a haber problema ninguno. Estamos bien y es de lo que se trata. Que el niño esté totalmente ajeno a cualquier cosa”, zanjaba sobre el asunto.