¿Por qué no demanda Raquel Mosquera a Rocío Carrasco?

Raquel Mosquera vivió anoche una de sus noches más complicadas en el ‘Deluxe’. Después de unos meses apartada del foco mediático tras el ‘huracán Rocío Carrasco’, la peluquera regresaba a la palestra mediática y se sentaba en el plató para enfrentarse a una de sus entrevistas más difíciles. La viuda de Pedro Carrasco ha vivido unos cuantos momentos de tensión a lo largo de la noche con Jorge Javier Vázquez y ha desvelado el motivo real por el que no demanda a Rocío Carrasco.

“No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre” desvelaba. Raquel Mosquera. La peluquera tampoco ha dudado en cargar contra Jorge Javier Vázquez por su amistad con la hija de Rocío Jurado: ”Lo que pasa es que tú ahora conmigo ya no te ríes ni me sigues en Instagram porque eres muy amigo de Rocío Carrasco”.

Pedro Carrasco, Raquel Mosquera y Rocío Carrasco FOTO: JP ©GTRESONLINE

La viuda de Pedro Carrasco quiso desmentir el relato de Rocío Carrasco sobre la relación que tenía ella con su marido.” No obligué a Pedro Carrasco a dar exclusivas. Era él quien las gestionaba. No me parecen reportajes puercos. Son trabajos realizados por profesionales como Antonio Montero”, sentenció. “Pedro Carrasco y yo nos cuidábamos mutuamente. No es cierto lo que dice Rocío Carrasco”, dijo tajante sobre la adecuada vida que llevaron según Raquel Mosquera.

La noche de ayer fue una de las más tensas que ha vivido en un plató para Raquel Mosquera y su entrevista quedó eclipsada por los continuos enfrentamientos que protagonizó con Jorge Javier Vázquez, que aseguró, tras su intervención, haber vivido una de las noches más tristes de su carrera.” Acabo de vivir uno de los momentos más tristes de mi carrera, estoy apenado, es decepcionante. Has estado semana tras semana llamando a una persona mala madre sin haber visto el documental, todo por odio. Se ha desmontado a una persona a la que tenía mucho aprecio. Ha sido una noche durísima ¿Esto cómo se arregla?” dijo el presentador tras los desencuentros con la peluquera. Por su parte, Raquel Mosquera aseguró que, a pesar de todas las acusaciones y conflictos, tiene “buen corazón”.