El duro ataque de Gema Aldón a Ortega Cano por su nueva vida de diversión

Ana María Aldón se sentó anoche en el ‘Deluxe’ para hablar de su vida sentimental y relató el infierno que vivió con su anterior pareja y padre de su hija, una relación que tachó de “tóxica” y que vivió sin el apoyo de su madre por la distancia que les separaba. Pero además de relatar cómo ha sido su pasado, también tuvo tiempo para hablar del ya exmatrimonio de Ana María Aldón y de la nueva vida del diestro y las nuevas informaciones que han salido sobre el torero y sus noches de diversión tras el divorcio de su madre.

Así reaccionaba Gema Aldón a la especulación sobre una nueva ilusión sentimental del torero y a sus noches de diversión en las que no ha parado de salir y pasárselo bien: “Que yo tenga entendido sí, con mi madre no salía. Si es verdad que tiene ganas de salir yo me alegro, pero espero que cuando mi madre lo haga nadie la critique porque tiene el mismo derecho a pasarlo tan bien como él”, declaraba con tono de reproche a los colaboradores del ‘Deluxe’.

Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, en una imagen de archivo FOTO: Mediaset

“Jamás he visto a Ortega como un padre, le he querido y lo respeto porque es el padre de mi hermano”, sentenciaba con dureza sobre el diestro, al que siempre ha visto como el marido de su madre pero no como su progenitor. “Me parece perfecto que mi madre y Ortega se divorcien. Ese matrimonio iba a acabar con su salud” añadía con firmeza, contenta de la decisión que ha tomado Ana María Aldón con su vida y feliz de que comience otra nueva etapa lejos del clan Ortega.

Gema Aldón ha sido noticia estos días después de la exclusiva que dio en ‘Lecturas’ donde hablaba sin tapujos de lo que opina sobre el diestro y su familia. “Ha estado en los peores momentos de este hombre. No recuerdo a ninguno de sus hermanos mudándose a Zaragoza cuando el estuvo en la cárcel. Mi madre lo hizo” declaró a la revista en su entrevista más polémica. Sin duda, la hija de la diseñadora se ha convertido en uno de los azotes más duros y críticos del clan Ortega Cano y ha demostrado no tener ningún tipo de reparo en opinar sobre la exfamilia de su madre. ¿Llegarán a algún entendimiento por el bien del pequeño que les une?