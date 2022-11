Ana María Aldón responde tajante a las últimas polémicas de su familia: “No es cierto”

No hay semana en la que algún integrante de la familia de Ortega Cano no protagonice alguna portada de las revistas del corazón, y este miércoles no ha sido diferente. En esta ocasión, ha sido Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, quien ha concedido una entrevista al magacín “Lecturas”, y, de entre todas sus revelaciones, ha llamado la atención el titular: “Mi madre ha vendido la casa que compró para mí”. Ante estas declaraciones, muchos han entendido que la diseñadora andaluza ha echado a la joven de la vivienda para poder liquidarla, unas acusaciones que ahora ella desmiente de forma tajante.

“No... Yo no he echado a mi hija de su casa, para nada. Eso no es cierto”, ha contestado Ana María Aldón a las preguntas de la prensa. La expareja de Ortega Cano parecía sorprendida por las acusaciones que se han vertido sobre ella, porque, por lo visto, ni siquiera ha leído la entrevista de Gema Aldón. Aun así, ha querido aclarar que la joven se ha mudado al hogar que adquirió recientemente porque así lo ha decidido. “Ella ha hecho lo que ella quería hacer, yo en ningún momento le he dicho a ella lo que tenía que hacer. Ella me ha dicho ‘mamá, vende que quiero otra cosa’”, asegura.

Mucho menos hablador se ha mostrado Ortega Cano, que ha evitado pronunciarse acerca de las fotografías publicadas recientemente y que le relacionan con una amiga con la que, según la revista “Semana”, “rehace su vida”.

Lo cierto es que, tras atravesar un momento complicado en su vida a consecuencia de la separación de Ana María Aldón, parece que el torero empieza a levantar cabeza. Tal y como LA RAZÓN acaba de publicar, durante la noche de este martes, Ortega Cano ha estado presente en el Teatro Olympia de Valencia en la VI Gala de entrega de premios “Toros con El Soro”. Aunque no ha sido premiado, Ortega Cano ha sido testigo de cómo se le rinde homenaje a su trayectoria profesional. Durante el tiempo que permaneció subido al escenario, se sintió “tan a gustito”, como en los viejos tiempos, que mientras cantaba el gran José Mercé, él se mostró de lo más sentido y no dudó en menear el capote al ritmo de la música.