Gema Aldón ataca a Ortega Cano: “No hay mejor almohada que una conciencia bien tranquila”

Gema Aldón se ha convertido en una de las detractoras más potentes del clan Ortega y de la familia del diestro. La hija de Ana María Aldón se ha vuelto a pronunciar sobre la situación sentimental que está viviendo su madre con el torero. La joven, cada vez que habla, revoluciona a toda la familia y sus intervenciones no han dejado nunca indiferente a nadie. Su conflicto público con Gloria Camila ha acaparado multitud de horas de televisión y está claro que la hija de Ana María Aldón no aguanta a ninguno de los Ortega, mojándose incluso en el conflicto con Rocío Carrasco y mostrando su apoyo público a la hija de Rocío Jurado.

En esta última ocasión, Gema Aldón se ha pronunciado sobre el divorcio de su madre y ha asegurado que no tiene miedo a ninguno de la familia Ortega. La joven está muy feliz por Ana María Aldón y considera que este triste desenlace es lo mejor que le podría haber pasado. “A mi no me consta que mi madre lo supiera”, dice refiriéndose al divorcio. “Es lo mejor que le puede pasar. Yo tengo muchas ganas de que mi madre sea feliz y yo la veo que no es feliz ahí donde está. Ni es feliz donde está ni el ambiente donde está”, declara la joven. “Que esto empiece y que no se lleve la salud de mi madre por delante, ¿sabes?”, sentencia.

Gema Aldón FOTO: Mediaset

“Yo esto sí lo veía venir porque esto no era normal. No hay por donde cogerlo. Menos mal que la casa es grande. Menos mal que tienen dos pisos de casa y que la casa es grande, pero mi madre siempre ha sido muy independiente y la mayoría del tiempo se lo lleva abajo, donde tiene su pequeño estudio”, desvela sobre la situación que están viviendo ahora mismo la pareja. “Me ha sorprendido muchísimo porque de llegar a decir que Telecinco quería acabar con su vida a ponerse directamente ahí, yo espero que no sea por venganza ni por vengarse de mi madre, porque mi madre lo ha apoyado mucho y lo ha respetado siempre. No hay mejor almohada que una conciencia bien tranquila”, terminaba su declaración.

Mañana Ortega Cano se sienta en el plató de Ana Rosa Quintana para conceder una de las entrevistas más esperadas. El diestro va a protagonizar el regreso de la periodista a su puesto de trabajo y va a responder a todas las acusaciones que se han hecho sobre él, su matrimonio y su familia durante todo este tiempo. ¿Contestará a las duras palabras que le ha dedicado Gema Aldón sobre su relación con la madre de su hijo pequeño?